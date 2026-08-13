БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Милена Милотинова: Бургас е избран за домакин заради...
Чете се за: 21:15 мин.
Трима арестувани при акция на ГДБОП срещу лихварски групи...
Чете се за: 01:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
Бургас ще бъде домакин на музикалния конкурс "Евровизия 2027" * * * Морският град беше избран от БНТ и Европейския съюз за радио и телевизия (EBU) * * * Големият финал ще се проведе на 15 май догодина в "Арена Бургас", а полуфиналите ще бъдат на 11 и 13 май.

Матю Хъдсън-Смит спечели за трети път европейската титла на 400 м на шампионата в Бирмингам

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 02:57 мин.
Спорт
Запази

31-годишният представител на домакините Хъдсън-Смит финишира на финала за 44.17 секунди и отново се окичи със златото в дисциплината след Берлин 2018 и Мюнхен 2022.

матю хъдсън смит спечели трети път европейската титла 400 шампионата бирмингам
Снимка: БТА
Слушай новината

Британецът Матю Хъдсън-Смит спечели за трети път европейската титла в бягането на 400 метра в третия ден на континенталния шампионат в английския град Бирмингам.

31-годишният представител на домакините Хъдсън-Смит финишира на финала за 44.17 секунди и отново се окичи със златото в дисциплината след Берлин 2018 и Мюнхен 2022.

Роденият в Уулвърхямптън бегач зарадва публиката на стадион "Александър", една от трибуните на който временно носи неговото име, с общо осми медал от европейски шампионат, като той има и две титли с щафетата на Великобритания на 4 по 400 метра от Цюрих 2014 и Мюнхен 2022.

Със среброто се окичи французинът Мухамад Абдула Кунта с 44.40 секунди, а бронза заслужи Йонас Файферс с национален рекорд на Нидерландия от 44.41 секунди.

В бягането на 400 метра с препятствия при жените Ема Заплеталова стана първата лекоатлетка от Словакия, която печели европейска титла на открито, след като единствена слезе под границата на 53 секунди на финала, финиширайки за 52.91.

Британката Емили Нюнам завърши втора с лично постижение от 53.33 секунди, а трета се нареди Фатумата Бинта Диало с национален рекорд на Португалия от 53.55 секунди.

Швейцарецът Джейсън Джоузеф триумфира в спринта на 110 метра с препятствия с 13.12 секунди и прибави злато от континентален шампионат на открито към титлата си от Евро 2023 в зала в Истанбул.

Французинът Жуст Квау-Матей взе среброто с 13.16 секунди, а бившия световен и европейски първенец в спринта с препятствия в зала Якуб Шимански от Полша завърши трети с 13.26 секунди и си осигури първи медал от голям шампионат на открито.

Финландката Силя Косонен, бивша световна и европейска шампионка до 20 години, записа най-големия успех в кариерата си при жените, след като триумфира в хвърлянето на чук със 76.28 метра.

Така тя детронира италианката Сара Фантини, победителка в дисциплината от Рим 2024, която този път остана втора със 74.35 метра.

Бронза заслужи Беатрис Лано (Норвегия), която постигна 72.88 метра и се окичи с първи медал от голямо състезание.

Четирикратната европейска шампионка и световна рекордьорка Анита Влодарчик (Полша), която е на 41 години, остана четвърта с 72.37 метра.

#Европейско първенство по лека атлетика в Бирмингам 2026 #Матю Хъдсън-Смит

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

НА ЖИВО: Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам
1
НА ЖИВО: Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам
Гледайте европейското първенство по плуване в Париж по БНТ 3
2
Гледайте европейското първенство по плуване в Париж по БНТ 3
Гледайте световното първенство по художествена гимнастика в ефира на БНТ 1 и БНТ 3
3
Гледайте световното първенство по художествена гимнастика в ефира...
Никола Цолов е сред основните кандидати за място във Формула 1 през 2027 година
4
Никола Цолов е сред основните кандидати за място във Формула 1 през...
Спекула с нощувките за "Евровизия 2027": 25 000 евро за апартамент в Бургас
5
Спекула с нощувките за "Евровизия 2027": 25 000 евро за...
Министърът на туризма за домакинството на Бургас за "Евровизия 2027": Убеден съм, че ще се справим повече от добре
6
Министърът на туризма за домакинството на Бургас за "Евровизия...

Най-четени

Жестокото убийство в Пловдив: Младежите са били Георги повече от час и си купили дюнери с парите му
1
Жестокото убийство в Пловдив: Младежите са били Георги повече от...
На 12 август предстои пълно слънчево затъмнение
2
На 12 август предстои пълно слънчево затъмнение
Убийство край Слънчев бряг: Мъж е намушкан с нож, заподозреният се опитал да избяга
3
Убийство край Слънчев бряг: Мъж е намушкан с нож, заподозреният се...
Двете момичета от групата, задържана за убийството на Георги в Пловдив, обжалват ареста си
4
Двете момичета от групата, задържана за убийството на Георги в...
НА ЖИВО: Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам
5
НА ЖИВО: Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам
Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон е нахлул в българското въздушно пространство
6
Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон е нахлул...

Още от: Лека атлетика

Ейми Хънт спечели второ злато в спринта на европейското първенство по лека атлетика
Ейми Хънт спечели второ злато в спринта на европейското първенство по лека атлетика
Александра Начева с бронзовото отличие в тройния скок на европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам (ГАЛЕРИЯ) Александра Начева с бронзовото отличие в тройния скок на европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам (ГАЛЕРИЯ)
НА ЖИВО: Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам НА ЖИВО: Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам
39355
Чете се за: 08:02 мин.
Александра Начева: Този медал е най-трудно извоюваният и най-сладкият от всички Александра Начева: Този медал е най-трудно извоюваният и най-сладкият от всички
Чете се за: 05:47 мин.
Добромир Карамаринов: Александра Начева прояви характер и се върна на най-голямото състезание Добромир Карамаринов: Александра Начева прояви характер и се върна на най-голямото състезание
Чете се за: 02:12 мин.
Александра Начева с бронзов полет в Бирмингам! Втори медал за България на европейското първенство Александра Начева с бронзов полет в Бирмингам! Втори медал за България на европейското първенство
Чете се за: 03:02 мин.

Водещи новини

Румен Радев: Надявам се догодина да не говорим за водна криза в Плевен, Ловеч, а след това и в Севлиево
Румен Радев: Надявам се догодина да не говорим за водна криза в...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
ДАРА ще получи пожизнен семеен билет за музеите и археологическите обекти в Бургаско ДАРА ще получи пожизнен семеен билет за музеите и археологическите обекти в Бургаско
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Милена Милотинова: Бургас е избран за домакин заради най-силна цялостна кандидатура Милена Милотинова: Бургас е избран за домакин заради най-силна цялостна кандидатура
Чете се за: 21:15 мин.
У нас
Васил Терзиев за домакинството на "Евровизия 2027": Свикнал съм с критиката, поздравявам Бургас Васил Терзиев за домакинството на "Евровизия 2027": Свикнал съм с критиката, поздравявам Бургас
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Поморие отбеляза домакинството на Бургас за "Евровизия...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
След жестокото убийство: В Кричим се прощават с Георги Кузев
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Трима арестувани при акция на ГДБОП срещу лихварски групи в...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Дейв Гудман, ЕBU: Очакваме един фантастичен конкурс с българско...
Чете се за: 04:45 мин.
Общество
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ