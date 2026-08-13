Матю Хъдсън-Смит спечели за трети път европейската титла на 400 м на шампионата в Бирмингам

Британецът Матю Хъдсън-Смит спечели за трети път европейската титла в бягането на 400 метра в третия ден на континенталния шампионат в английския град Бирмингам.

31-годишният представител на домакините Хъдсън-Смит финишира на финала за 44.17 секунди и отново се окичи със златото в дисциплината след Берлин 2018 и Мюнхен 2022.

Роденият в Уулвърхямптън бегач зарадва публиката на стадион "Александър", една от трибуните на който временно носи неговото име, с общо осми медал от европейски шампионат, като той има и две титли с щафетата на Великобритания на 4 по 400 метра от Цюрих 2014 и Мюнхен 2022.

Със среброто се окичи французинът Мухамад Абдула Кунта с 44.40 секунди, а бронза заслужи Йонас Файферс с национален рекорд на Нидерландия от 44.41 секунди.

В бягането на 400 метра с препятствия при жените Ема Заплеталова стана първата лекоатлетка от Словакия, която печели европейска титла на открито, след като единствена слезе под границата на 53 секунди на финала, финиширайки за 52.91.

Британката Емили Нюнам завърши втора с лично постижение от 53.33 секунди, а трета се нареди Фатумата Бинта Диало с национален рекорд на Португалия от 53.55 секунди.

Швейцарецът Джейсън Джоузеф триумфира в спринта на 110 метра с препятствия с 13.12 секунди и прибави злато от континентален шампионат на открито към титлата си от Евро 2023 в зала в Истанбул.

Французинът Жуст Квау-Матей взе среброто с 13.16 секунди, а бившия световен и европейски първенец в спринта с препятствия в зала Якуб Шимански от Полша завърши трети с 13.26 секунди и си осигури първи медал от голям шампионат на открито.

Финландката Силя Косонен, бивша световна и европейска шампионка до 20 години, записа най-големия успех в кариерата си при жените, след като триумфира в хвърлянето на чук със 76.28 метра.

Така тя детронира италианката Сара Фантини, победителка в дисциплината от Рим 2024, която този път остана втора със 74.35 метра.

Бронза заслужи Беатрис Лано (Норвегия), която постигна 72.88 метра и се окичи с първи медал от голямо състезание.

Четирикратната европейска шампионка и световна рекордьорка Анита Влодарчик (Полша), която е на 41 години, остана четвърта с 72.37 метра.