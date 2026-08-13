Божидар Саръбоюков: Щастлив съм, че се прибирам с медал

Лекоатлет номер 1 на България за 2025 година Божидар Саръбоюков, който спечели бронз в скока на дължина на европейското първенство в Бирмингам, се прибра в България и изрази щастието си от успеха.

"Със сигурност съм много щастлив, че се прибирам отново с медал. Защото това е вид постоянство, което показвам", коментира Саръбоюков на летището в София.

"Емоциите отминаха, осъзнах какво съм постигнал. За първи път се чувствам малко странно от това, че съм взел медал, защото някак си състезанието долу на сектора беше много бързо може би и вече нямам много спомени какво се е случило долу. Със сигурност някой път трябват сметки. Преди последния опит бях четвърти и бях длъжен да скоча повече от 8.18 метра. Бях сигурен, че ще го покажа, защото бях сигурен, че ще поема риска. Това беше лошото, че се наложи да го поема в последния момент", заяви лекоатлетът.

"Да в последния опит със сигурност се позабавляващ, беше интересно, но за жалост състезанието приключи. Със сигурност не беше за всички едно от най-хубавите състезания, защото просто метеорологичните условия не го позволиха. Имаше доста насрещен вятър, беше дори хладно. Това състезанието за мен наистина беше борба на психика. Като цяло всяко състезание е така, но тук вече наистина беше още по-голяма борба и трябваше всеки да покаже колко може в такива моменти", каза още Божидар Саръбоюков.

"По принцип е най-сладко, когато успееш да направиш такива неща в последния опит, но е доста рисково. С Милтиадис Тентоглу не успяхме много да се засечем след това. Да, поздравихме се. За мен той заслужено зае първото място. Просто доминираше в сектора. Показа кой е по-добрият, по-опитният. Има какво още да гоня, за да стигна неговото ниво, но съм сигурен, че един ден ще бъда постоянен колкото него", продължи бронзовият медалист за България.

"Според мен, смятам, че съм натрупал необходимите точки за финалите в Диамантената лига, дори да не отида на предстоящите две състезания, но ще си премина през тях. Прибирам се малко да почина три-четири дни и след това отивам след почивка на първата Диамантена лига, защото и на мен ми е трудно понякога да издържам и психически, и физически. Все пак сезонът е доста дълъг. След това изцяло се съсредоточавам изцяло пак към спорта и постиженията си. Надявам се да има още повече за радост, защото предстои и финалът в Диамантената лига, и състезанието World Athletics Ultimate Championship, което може да го оценим като по ниво като едно Европейско първенство и някой състезатели го приемат като много по-трудна мисия", допълни Саръбоюков.

Попитан за участието на Александра Начева и Габриела Петрова във финала на тройния скок от европейското в Бирмингам, Божидар Саръбоюков отговори:

"Със сигурност искрено го казвам, че двете за мен са готови да вземат медал, защото в тройния скок резултатите са много близки. Според мен, това са постижения, които и двете могат да направят. И двете са достойни за медал. Много ще са близки границите от първо до 12-о място като резултати. Просто се надявам да се преборят."

На въпрос за дадената късна допинг проба, Саръбоюков коментира:

"Дадоха допинг проба, това са нормални неща. Подадохме първо една контестация, защото си мислехме, че единият опит беше по-голям, дори беше по-голям, но просто потникът ми е оставил белег в пясъка и затова се проточиха малко по-бавно нещата и с награждаването и трябваше да стоим до по-късно и за допинг пробата. Но това са нормални неща в спорта, не бях единственият състезател, които стоеше до късно за такива неща."

Колкото до златния медал на Виктория Ангелова в тройния скок на световното първенство по лека атлетика за юноши и девойки под 20 години в Юджийн (САЩ), лекоатлет номер 1 на България за 2025 година, каза:

"Въпреки че имах състезание, стояхме до късно да гледаме. Много се радвам за нея, много талантливо дете. Дори на мен ми напълни душата, като гледам каква психика показва. Някой път, колкото и странно да звучи, искам и аз да изкарам като нейната психика. Не, че не съм го правил, но за мен това е просто феноменално да вземеш два медала в рамките на осем месеца тренировки и като знаеш каква е конкуренцията."

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