Добромир Карамаринов: Александра Начева прояви характер и се върна на най-голямото състезание

Президентът на Европейската атлетика Добромир Карамаринов поздрави Александра Начева за спечеления бронзов медал в тройния скок на eвропейското първенство в Бирмингам. Българката стигна до почетната стълбичка с резултат от 14.40 метра и донесе второ отличие за страната ни от шампионата.

Карамаринов подчерта, че поводът за радост е още по-голям заради трудния период, през който Начева премина заради контузия.

"Много радост за България и не само заради медала, а и заради това, че Александра се върна. Тя беше много тежко контузена, прояви характер, върна се и на най-голямото състезание за годината донесе радост и бронзов медал за България. Чудесно! Честито на нея, на нейния треньор и на Българската федерация по лека атлетика“, заяви Карамаринов.

Президентът на Европейската атлетика изрази и големи очаквания за бъдещето на българската състезателка. По думите му Начева още в юношеските си години е показала, че притежава потенциал да бъде сред най-добрите.

"Още преди години тя показа какви са възможностите ѝ. Алекс още като малка показа, че те са огромни. Оттук нататък трябва да реализира това, което може и това, което контузията ѝ отне. Така че очаквам много, много, много от нея“, добави той.

Карамаринов коментира и предстоящата церемония по награждаването. Той няма да бъде човекът, който ще връчи отличието на Начева, след като церемониите и ангажиментите на членовете на ръководството са разпределени предварително.

"Много по-важно е, че Александра е на подиума, отколкото кой ще я награди“, категоричен беше българинът.

В заключение Добромир Карамаринов поздрави всички за представянето на страната ни на eвропейското първенство в Бирмингам и благодари за отразяването на българската и европейската атлетика.