Станимир Стоилов и Гьозтепе стартираха със зрелищно равенство в Турция

Станимир Стоилов и Гьозтепе пропуснаха да тръгнат с победа за начало на сезона в турската Суперлига. Тимът, воден от българския специалист, сътвори равенство срещу Самсунспор след 3:3 като гост в мач от първия кръг.

Алекс Матос донесе преднина на гостите още в третата минута, но до почивката Самсунспор обърна до 2:1 след голове на Мариус Муандилмаджи от дузпа в 30-ата минута и на Емре Кълънч в 43-ата.

Футболистите на Гьозтепе изравниха минута след подновяването на играта през второто полувреме, когато се разписа Синлер Армстронг, а в 65-ата минута Ефкан Бекироглу осигури нов обрат с трето попадение за гостите - 3:2. Малко преди това, в 58-ата минута националът на Чад Мариус Муандилмаджи пропусна дузпа за Самсунспор.

Точката за домакините осигури Джелил Юксел, който бе точен в 90-ата минута за крайното 3:3.

В следващия си двубой от елитното турско първенство Гьозтепе приеме Генчлербирлиги на 23 август.