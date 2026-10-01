Бъдещият стадион на Рома е включен в кандидатурата на Италия за Евро 2032

Италианската футболна федерация е включила новия стадион на Рома, планиран за изграждане в района на Пиетралата, в кандидатурата си за домакинство на мачове от Евро 2032, съобщиха в изявление на уебсайта на федерацията.

Докладът, подаден в рамките на крайния срок на УЕФА, включва 14 стадиона в 13 града (Бари, Болоня, Каляри, Флоренция, Генуа, Лече, Милано, Неапол, Палермо, Рим, Салерно, Торино и Верона). Рим е представен от два стадиона - Стадио Олимпико и новият проект за стадион в Пиетралата, докато Неапол е представен от Стадио Марадона.

УЕФА сега ще проведе свои собствени проучвания в 11 тематични области и 120 оперативни изисквания, включително инфраструктура, достъпност, медийни услуги и сигурност. Едва след това федерацията ще избере пет стадиона. 19-то Европейско първенство ще се проведе през юни-юли 2032 г. в Италия и Турция.