Германия търси първата си победа при ерата "Юрген Клоп"

В четвъртък, 1 октомври стартира третият кръг от груповата фаза на турнира Лига на нациите. В програмата има няколко любопитни сблъсъка, един от които е Германия – Сърбия от Лига А, Група 2. Срещата на „Алианц Арена“ започва в 21:45 часа българско време.

Бундестимът започна лошо ерата „Юрген Клоп“, завършвайки наравно 1:1 с Нидерландия в Амстердам и губейки изненадващо от Гърция с 0:1 в Аугсбург. Докато в срещата с „лалетата“ имаше позитиви в немското представяне и тимът бе на косъм от трите точки, то срещу южните ни съседи картината беше различна – малко на брой опасни голови положения и в крайна сметка поражение след гол на Димитриос Курбелис в 74-та минута.

От другата страна на барикадата сърбите започнаха с две от две – но не победи, а загуби, след като допуснаха обрат срещу Гърция у дома, а след това паднаха и от Нидерландия пред собствена публика. Това прави задачата на западните ни съседи в Мюнхен тежка, но в никакъв случай не и невъзможна за взимане на първи точки, особено на фона на неубедителното представяне на Германия.

В другата среща от групата Нидерландия гостува на Гърция в любопитен дуел.

Интригуващ ще е и мачът между Дания и Португалия от Лига А, Група 4. „Червеният динамит“ започна с поражение от Норвегия с 2:3 навън, но след това се справи с Уелс у дома. „Мореплавателите“ пък взеха и двете си срещи – домакинството срещу уелсците и визитата на норвежците. Отборът на Жорже Жезуш обаче ще бъде голямата си звезда Кристиано Роналдо, който напусна лагера на националния отбор поради конфликт със селекционера. Роналдо остана на резервната скамейка при победата над Норвегия в неделя.

Иначе, по същото време от 21:45 часа Уелс е домакин на скандинавците, водени от звездата на Манчестър Сити Ерлинг Холанд.

Програмата за мачовете от Лигата на нациите в четвъртък:

Лига А, Група 2

21:45

Германия – Сърбия

Гърция – Нидерландия

Лига А, Група 4

21:45

Дания – Португалия