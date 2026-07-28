Слънчево време, на места с превалявания следобед

В следобедните часове на места източните и планинските райони ще превали, но в останалата част от страната ще остане слънчево. Максималните температури ще бъдат от 30° в Североизточна до 36° в Южна България, в София – около 31°, по Черноморието – между 26° и 30°. Ще духа умерен, в Дунавската равнина – временно силен вятър от северозапад, в Източна България – от североизток, на морския бряг – от изток.

Утре ще бъде слънчево, следобед – и горещо. В планинските райони ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Максималните температури ще са между 31° и 36°, в София – около 31°. Вятърът ще се ориентира от изток-югоизток. Ще бъде слаб, в източните райони – умерен.

Слънчево ще бъде и на морския бряг със слаб до умерен източен вятър и максимални температури между 27° и 29°. Температурата на морската вода е 20°-24°, а вълнението на морето ще бъде слабо, с височина на вълните около половин метър.

В планините ще остане много ветровито. В момента скоростта на вятъра на връх Ботев е около 90 км/ч. И утре по билото на Централна Стара планина ще духа бурен вятър, от запад-северозапад. В останалите масиви вятърът ще е умерен и силен, също с посока от запад-северозапад. И в планините ще бъде слънчево, с повече облаци след обяд, но без валежи.

През следващите дни до края на седмицата времето ще бъде слънчево със слаб, в източните райони – умерен североизточен вятър. Температурите ще продължат да се повишават. Ще се повишава опасността от възникване на пожари. В повечето райони ще бъде опасно горещо, като на места се очакват и стойности около 40°.