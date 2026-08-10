Виктория Ангелова: През цялото време знаех, че мога да постигна повече и се радвам, че успях да го покажа

Чувствам се невероятно. Квалификациите и началото на финала не тръгнаха много добре за мен. Това каза Виктория Ангелова веднага, след като триумфира със световната титла в тройния скок на първенството по лека атлетика за юноши и девойки под 20 години в Юджийн, Орегон.

17-годишната Виктория Ангелова скочи 13.91 (-1.9) за победата. Серията й от опити бе фаул-12.75 (-1.2)-13.14 (-1.3)-13.05 (-2.6)-13.06 (-0.3)-13.91 (-1.9).

"Не се чувствах много мотивирана, но успях да се събера за последните опити, а за последния опит, през цялото време знаех, че мога да постигна повече и се радвам, че успях да го покажа", заяви възпитаничката на легендарния треньор Георги Помашки

Тя каза, че повещава титлата на своето семейство, на треньора си и на всички хора, които са били зад нея и които имат принос за успеха й.

Вижте изказването на Виктория Ангелова във видеото!