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Виктория Ангелова след световната титла пред БНТ: Казах си, че това е последният шанс и трябва да грабна медала

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Спорт
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17-годишната българка разказа в предаването "Денят започва" за драмата в Юджийн, работата с Георги Помашки и пътя от други спортове до световния връх в тройния скок

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17-годишната Виктория Ангелова гостува в предаването "Денят започва“ по БНТ след спечелената световна титла в тройния скок при девойките до 20 години. Българката стигна до златото по драматичен начин, след като преди последния си опит беше шеста в класирането.

"Казах, че това е последният шанс, в който мога да грабна медала. Така се събрах и успях да скоча повече от моите конкуренти“, разказа Ангелова. Тя призна, че началото на състезанието е било неспокойно за нея и след четвъртия и петия опит вече е започнала да се разочарова.

В крайна сметка именно последният опит ѝ донесе световната титла. „Така беше много по-сладко и много по-неочаквано. По-интересно беше така“, сподели младата атлетка.

Ангелова разказа, че тройният скок е сравнително нова дисциплина за нея. Преди това тя е практикувала различни дисциплини, които са ѝ помогнали в развитието. „Това, че е доста по-трудно от другите дисциплини, ми харесва. Имаме и история в българската лека атлетика в тази дисциплина и това ме мотивира още повече“, каза тя.

Българката говори и за работата си с треньора Георги Помашки, с когото тренира в Атина. Тя подчерта, че най-много цени неговото спокойствие и липсата на напрежение в тренировъчния процес.

"При него няма никакво напрежение. На първо място трябва да си спокоен и уверен вътрешно. Нататък всичко се случва по-добре по този начин“, обясни Ангелова.

17-годишната световна шампионка признава, че съчетаването на тренировките, ученето и живота в Атина не е лесно, но именно това я учи да бъде по-организирана и отговорна. „Може би това, че имам цел във всяка една сфера, ми помага да ги комбинирам“, каза тя.

След огромния успех Ангелова не смята да променя подхода си. „Целта ми е да продължавам в същия дух, да има развитие. Няма значение нищо друго, просто да сме здрави и да продължаваме да работим по същия начин“, заяви младата атлетка.

Тя призна и че очакванията към нея вече са по-високи, но не ги приема като излишна тежест.

"По-скоро е зареждаща емоция и трябва да я приемеш като такава, не като нещо сериозно“, каза Виктория Ангелова.

Цялото интервю с родната шампионка вижте във видеото!



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