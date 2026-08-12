Кристиано Роналдо и Джорджина Родригес вече са съпруг и съпруга (СНИМКА)

Кристиано Роналдо и Джорджина Родригес официално станаха семейство. 41-годишният португалски футболист и 32-годишната му половинка са сключили граждански брак вчера в португалския град Кашкайш, близо до Лисабон.

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Новината беше потвърдена от комуникационната агенция "Брънзуик Груп“, която представлява Роналдо. В изявлението на петкратния носител на "Златната топка“ се посочва, че двамата "вече официално са съпруг и съпруга“.

На церемонията са присъствали и петте деца на двойката. В същото време Роналдо и Родригес са решили да запазят събитието максимално далеч от публичното внимание.

От екипа на футболиста уточниха, че няма да бъдат предоставяни допълнителни подробности, снимки или видеозаписи от церемонията.

Единствената официална снимка беше публикувана в профилите на двамата в социалните мрежи. На нея се виждат преплетените им ръце с брачните халки.

Роналдо и Джорджина се сгодиха преди година. Тогава тя съобщи в социалните мрежи, че футболистът ѝ е предложил брак, като показа впечатляващия си годежен пръстен. По-късно самият Роналдо намекна, че сватбата вероятно ще се състои след Световното първенство през 2026 година.

Португалецът, който през славната си кариера игра за Манчестър Юнайтед, Реал Мадрид и Ювентус, в момента носи екипа на саудитския Ал Насър.

След отпадането на Португалия от Мондиал 2026 Роналдо потвърди, че шестото му участие на световни финали е било последното в кариерата му, но все още не е обявил дали окончателно ще се откаже и от националния отбор.