БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Демерджиев: Няма данни за външна намеса за взривовете във...
Чете се за: 03:40 мин.
Почина лъвът Славчо от Столичния зоопарк
Чете се за: 00:27 мин.
Около 300 души са евакуирани след взривовете във военния...
Чете се за: 02:22 мин.
Първо по БНТ: Вижте останките от дрона, паднал край Кардам
Чете се за: 01:40 мин.
Силен взрив от военния завод в село Белица до Трявна
Чете се за: 01:37 мин.
Виктория Ангелова спечели световната титла на троен скок...
Чете се за: 01:37 мин.
Димитър Стоянов: Очакваме днес отговор от Украйна дали...
Чете се за: 04:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Три големи конфедерации обвиниха Джани Инфантино в липса на отчетност

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:05 мин.
Спорт
Запази

УЕФА, КОНКАКАФ и АФК призоваха за независима проверка на президента на ФИФА

Джани Инфантино
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Европейската футболна асоциация (УЕФА), Конфедерацията на футбола в Северна, Централна Америка и страните от Карибския басейн (КОНКАКАФ) и Азиатската футболна конфедерация (АФК) призоваха за провеждане на независима проверка на президента на ФИФА Джани Инфантино, който предложи да се продадат част от правата на световното първенство на честни инвеститори. Това се съобщава в открито писмо на трите организации, което бе публикувано на сайта на УЕФА и е цитирано от ТАСС.

ФИФА се отказа от проекта за продажба на дяловете от Мондиала заради вълната от критики по целия свят, като ръководството на централата се събра на кризисна среща в Мароко с участието на Инфантино и членовете на ръководния орган. След нея вицепрезидентите на ФИФА подкрепиха президента, а от организацията обявиха желанието си да си възстановят репутацията след неудачния проект. От асоциацията разпространиха писма до всички членове, в които признават грешките си.

"Футболът е велика обща страст, която не принадлежи на един човек или едно учреждение. Тя принадлежи на играчите, феновете, клубовете, асоциациите, на които се разчита да работят за нейното бъдеще", се казва в част от него.

Организациите обаче призоваха за проверка на действията на Инфантино, припомняйки, че ФИФА не бива да играе никаква роля в този процес.

"В неотдавнашното писмо ФИФА с вицепрезидентите си и 211 асоциации-членове признаха, че в процеса са допуснати грешки. В него обаче не признаха, че самото предложение е неправилно и не се признава, че опитът да се продадат дялове за участие в световното първенство по футбол е грубо недоразумение - не просто процедурна грешка, а фундаментално нарушение на доверието към самите институции, на които служи ФИФА", се казва в писмото, което настоява за пълна проверка на независима трета страна, а не на самата ФИФА, персонала им или друга заинтересована страна във футбола.

Джани Инфантино имаше план да създаде компания, която да контролира провеждането на мъжките и женските турнира на асоциацията. Според него това би допринесло за развитието на футбола в целия свят, като от асоциацията заявиха, че тази идея може да привлече инвестиции в размера на 4,2 милиарда долара. Идеята бе критикувана от всички посоки, а журналистът Ромен Молина дори съобщи за предстояща оставка на Инфантино, който е загубил доверие вътре в организацията.

От УЕФА дори обявиха намерението си да бойкотират всички турнири под егидата на ФИФА, а след това и свалиха доверието си към президента на световния футбол. Дори обявиха, че ще инициират вот на недоверие, ако Инфантино откаже доброволно да напусне поста си. От 55 члена на УЕФА кандидатурата му се поддържаше от 52 участника - всички, с изключение на Германия, Румъния и Норвегия. Но вече от швейцареца се отказаха последователно Уелс, Сърбия и Швеция, а президентът на Футболната асоциация на Йордания Али лин Ал-Хюсейн обвини Инфантино в шантаж и желание да запази поста си.

Джани Инфантино бе избран за президент на ФИФА през февруари 2016 година. След това два пъти е бил преизбиран, без да има конкуренция. Следващите президентски избори ще се състоят през месец март 2027 година в Мароко. Инфантино вече обяви желанието си да се кандидатира отново.

Свързани статии:

Колко зависи днес големият спорт от големите пари - анализ на Никола Ибришимов и Павел Колев
Колко зависи днес големият спорт от големите пари - анализ на Никола Ибришимов и Павел Колев
Темата в предаването "Денят започва в събота и неделя" коментираха...
Чете се за: 03:30 мин.
#Джани Инфантино

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
1
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
Туроператори и хотелиери по Северното Черноморие отчитат по-слаб сезон
2
Туроператори и хотелиери по Северното Черноморие отчитат по-слаб сезон
Силен взрив от военния завод в село Белица до Трявна
3
Силен взрив от военния завод в село Белица до Трявна
Гледайте европейското първенство по плуване по БНТ 3
4
Гледайте европейското първенство по плуване по БНТ 3
Гледайте европейското първенство по лека атлетика по БНТ 1 и БНТ 3
5
Гледайте европейското първенство по лека атлетика по БНТ 1 и БНТ 3
Иван Демерджиев след взрива във военния завод край Трявна: Евакуираме близките населени места
6
Иван Демерджиев след взрива във военния завод край Трявна:...

Най-четени

Жестокото убийство в Пловдив: Младежите са били Георги повече от час и си купили дюнери с парите му
1
Жестокото убийство в Пловдив: Младежите са били Георги повече от...
Убийство край Слънчев бряг: Мъж е намушкан с нож, заподозреният се опитал да избяга
2
Убийство край Слънчев бряг: Мъж е намушкан с нож, заподозреният се...
Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон е нахлул в българското въздушно пространство
3
Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон е нахлул...
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
4
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
До 38° утре, на места ще има валежи и гръмотевици
5
До 38° утре, на места ще има валежи и гръмотевици
Туроператори и хотелиери по Северното Черноморие отчитат по-слаб сезон
6
Туроператори и хотелиери по Северното Черноморие отчитат по-слаб сезон

Още от: Футбол

Рейналдо: Трябва да забравим първия мач с Кайрат
Рейналдо: Трябва да забравим първия мач с Кайрат
Хулио Веласкес: Левски е длъжен да бъде готов за всякакви сценарии срещу Кайрат Хулио Веласкес: Левски е длъжен да бъде готов за всякакви сценарии срещу Кайрат
Чете се за: 03:12 мин.
Новакът във Висшата лига Хъл Сити подписа с шведски национал Новакът във Висшата лига Хъл Сити подписа с шведски национал
Чете се за: 02:07 мин.
Представител на японска компания ще води преговори за бъдещо партньорство със собственика на Локомотив Пд Христо Крушарски Представител на японска компания ще води преговори за бъдещо партньорство със собственика на Локомотив Пд Христо Крушарски
Чете се за: 00:45 мин.
Валентин Илиев: Получи се доста динамичен двубой и поздравявам отбора за това, че подходи по най-сериозния начин Валентин Илиев: Получи се доста динамичен двубой и поздравявам отбора за това, че подходи по най-сериозния начин
Чете се за: 01:15 мин.
ُСимао Фрейташ: Малко отбори биха се представили по-добре срещу Левски и ЦСКА ُСимао Фрейташ: Малко отбори биха се представили по-добре срещу Левски и ЦСКА
Чете се за: 01:55 мин.

Водещи новини

Демерджиев: Няма данни за външна намеса за взривовете във военния завод край Трявна
Демерджиев: Няма данни за външна намеса за взривовете във военния...
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
"ЕМКО": Изключва се човешка грешка за взривовете във военния завод край Трявна "ЕМКО": Изключва се човешка грешка за взривовете във военния завод край Трявна
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Украйна не е насочвала умишлено безпилотни летателни апарати към България Украйна не е насочвала умишлено безпилотни летателни апарати към България
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Първо по БНТ: Вижте останките от дрона, паднал край Кардам Първо по БНТ: Вижте останките от дрона, паднал край Кардам
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Почина лъвът Славчо от Столичния зоопарк
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Нивото на Дунав при Русе падна с още 2 сантиметра
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Свидетелски разказ след взрива в Белица: Видя се жълт облак,...
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Съветът за мир за Газа: Израел ще се изтегли едва след пълното...
Чете се за: 03:00 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ