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Представител на японска компания ще води преговори за бъдещо партньорство със собственика на Локомотив Пд Христо Крушарски

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Спорт
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Представител на японска компания ще води преговори за бъдещо партньорство със собственика на Локомотив Пд Христо Крушарски
Снимка: БТА
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По покана на собственика на Локомотив (Пловдив) Христо Крушарски в София ще пристигне представител на японска компания за обсъждане на бъдещи възможности за евентуално партньорство, съобщиха от футболния клуб.

Японският представител ще бъде в България в периода 13-17 август. По време на визитата си той ще посети стадиона и клубната база на "черно-белите", както и базите в Самоков и Говедарци.

От клуба уточниха още, че представителят на японската компания ще изгледа на живо и предстоящото домакинство на Локомотив срещу Дунав (Русе) от петия кръг на Първа лига. Двубоят е на 16 август (неделя) от 21:15 часа на "Лаута".

#ПФК Локомотив Пд #Христо Крушарски

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