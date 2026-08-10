Представител на японска компания ще води преговори за бъдещо партньорство със собственика на Локомотив Пд Христо Крушарски

По покана на собственика на Локомотив (Пловдив) Христо Крушарски в София ще пристигне представител на японска компания за обсъждане на бъдещи възможности за евентуално партньорство, съобщиха от футболния клуб.

Японският представител ще бъде в България в периода 13-17 август. По време на визитата си той ще посети стадиона и клубната база на "черно-белите", както и базите в Самоков и Говедарци.

От клуба уточниха още, че представителят на японската компания ще изгледа на живо и предстоящото домакинство на Локомотив срещу Дунав (Русе) от петия кръг на Първа лига. Двубоят е на 16 август (неделя) от 21:15 часа на "Лаута".