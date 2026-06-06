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Мартин Браун: Стилиян Петров е истински лидер и вдъхновение за хората

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Чете се за: 01:42 мин.
Български футбол
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Наставникът на отбора на световните звезди отдаде заслужено признание на Стилиян Петров по време на благотворителния "Мач на надеждата“

мартин браун стилиян петров истински лидер вдъхновение хората
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Треньорът на отбора на световните звезди в „Мача на надеждата“ Мартин Браун изрази възхищението си към Стилиян Петров непосредствено преди благотворителния двубой на стадион „Христо Ботев“ в Бургас.

Специалистът подчерта значимостта на инициативата и ролята на бившия капитан на българския национален отбор като лидер както на терена, така и извън него.

"Това е голям ден за България и за всички футболни фенове, които ще гледат мача. Събрали сме се за една прекрасна кауза и съм щастлив, че мога да бъда част от нея“, заяви Браун.

Наставникът беше попитан какво прави Стилиян Петров толкова специална личност за футбола.

"Той е легенда на българския и европейския футбол. Винаги е бил лидер – човек, който в трудни моменти вдъхва увереност и вяра на останалите. Освен това е прекрасен човек, има чудесно семейство и е пример за това как трябва да се развива един човек както в спорта, така и в живота“, каза още треньорът.

Браун не скри и доброто си настроение, като дори направи прогноза за крайния резултат.

"Мисля, че ще спечелим с три или четири гола. Разполагаме с отлични футболисти и сме уверени в качествата си. Но най-важното е хората да се забавляват и да подкрепят каузата“, добави той.

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#"Мач на надеждата" 2026 #​Мартин Браун

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