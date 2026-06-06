Мартин Браун: Стилиян Петров е истински лидер и вдъхновение за хората

Треньорът на отбора на световните звезди в „Мача на надеждата“ Мартин Браун изрази възхищението си към Стилиян Петров непосредствено преди благотворителния двубой на стадион „Христо Ботев“ в Бургас.

Специалистът подчерта значимостта на инициативата и ролята на бившия капитан на българския национален отбор като лидер както на терена, така и извън него.

"Това е голям ден за България и за всички футболни фенове, които ще гледат мача. Събрали сме се за една прекрасна кауза и съм щастлив, че мога да бъда част от нея“, заяви Браун.

Наставникът беше попитан какво прави Стилиян Петров толкова специална личност за футбола.

"Той е легенда на българския и европейския футбол. Винаги е бил лидер – човек, който в трудни моменти вдъхва увереност и вяра на останалите. Освен това е прекрасен човек, има чудесно семейство и е пример за това как трябва да се развива един човек както в спорта, така и в живота“, каза още треньорът.

Браун не скри и доброто си настроение, като дори направи прогноза за крайния резултат.