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Илияна Йотова: Когато има кауза, българите сме обединени

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Спорт
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Вицепрезидентът на България похвали инициативата на Стилиян Петров и подчерта силата на съпричастността и солидарността

илияна йотова
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Президентът на Република България Илияна Йотова е сред официалните гости на второто издание на „Мача на надеждата“, който се провежда на стадион „Лазур“ в Бургас. По време на срещата тя сподели впечатленията си от благотворителната инициатива на Стилиян Петров и подчерта значението на подобни каузи за българското общество.

"Изключително емоционално е. Винаги, когато мога, гледам футболни мачове, но признавам, че този е първият, който посещавам на живо от доста време. Нямаше как да откажа поканата на Стилиян Петров, на неговата фондация и на колегите му, защото това не е просто благотворителен мач – това е мисия“, заяви Йотова.

Тя отбеляза, че мислите на всички присъстващи са насочени към хората, които водят тежки битки със здравословни проблеми.

"Днес всички най-добри и позитивни мисли са към Любослав Пенев, Петър Хубчев и към всички, които имат нужда от подкрепа. Най-доброто лекарство, това, което ще им даде сили и кураж, са хилядите хора на стадиона, които са дошли заради тях и за тяхното оздравяване“, каза още вицепрезидентът.

Йотова подчерта, че подобни инициативи показват истинското лице на българското общество.

"Често се говори за разделение и омраза, но днешният ден показва точно обратното. Когато има кауза, българите сме обединени. Показваме, че можем да бъдем истински хора, да си помагаме и да си подаваме ръка в най-трудните моменти“, заяви тя.

Според нея атмосферата на стадион „Лазур“ е най-яркото доказателство за силата на съпричастността.

"Вижте лицата на хората. Никой не е тук, защото трябва. Всеки е дошъл, защото иска да помогне. Това е нещо много красиво“, допълни Йотова.

Вицепрезидентът обърна внимание и на символиката на събитието, което се провежда в навечерието на световното първенство по футбол.

"Големият спорт винаги е бил нещо повече от резултати. Той носи солидарност, човечност, топлота и готовност да помогнеш на другия. Именно това виждаме днес в Бургас“, завърши Илияна Йотова.

Цялото интервю с Илияна Йотова можете да гледате във видеото!

#Илияна Йотова, президент #"Мач на надеждата" 2026

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