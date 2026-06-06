Неманя Видич: Стилиян Петров е невероятен човек

Сръбският футболист Неманя Видич отличи добрината, която притежава Стилиян Петеов, организатора на благотворителния "Мач на Надеждата".

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"Невероятно събитие. Имаме прекрасна цел, обединени сме от футбола. Хубаво е, че поведохме, в чисто футболен аспект. Играем добре и реализирахме нашето положение. Водим, щастлив съм заради феновете. Има много хора тук, те се наслаждават на това. Ние също се наслаждаваме, така че чувствата са общи", сподели той на полувремето в интервю за БНТ.

Сърбинът разказа за приятелството си със Стилиян Петров.

"Той е невероятен. Ние се познаваме отдавна. Винаги, когато дойда тук, се виждам с него и с моите стари приятели. Прекрасно е да съм тук, прекрасно е да съм в България. Бих дошъл пак, в момента се наслаждаваме на това събитие. Винаги се опитвам да спра Бербатов, всеки път", допълни централният защитник.

Вижте цялото интервю във видеото.