Мартин Камбуров: Държавата трябва да помага повече, а не да разчитаме само на благотворителни каузи

Бившият нападател на националния отбор и рекордьор по голове в българския футбол Мартин Камбуров застана пред камерите на БНТ по време на „Мача на надеждата“ на стадион „Лазур“ в Бургас. Макар да не успя да се разпише във вратата на съперника, той подчерта, че резултатът е бил на заден план за сметка на благородната кауза.

"Като нападател винаги съжалявам, когато не отбележа гол, но днес по-важното е каузата. Пълният стадион и хората, които дойдоха да подкрепят тази инициатива, са най-важното нещо“, сподели Камбуров.

Легендарният голмайстор призна, че завръщането на терена след дълга пауза е било сериозно предизвикателство.

"От моя бенефис не бях обувал бутонки. Не е лесно след една година без футбол изведнъж да излезеш на терена и да играеш. Въпреки това мисля, че се представих добре за моментната си форма“, каза той.

Камбуров не скри, че футболът продължава да му липсва, особено когато отново се събере със своите бивши съотборници.

"Винаги е удоволствие да се видим с момчетата и пак да стъпим на зеления килим. Да, движенията вече са по-бавни и нещата не се получават толкова лесно, но емоцията остава същата. Най-важното е да няма контузии“, добави бившият нападател.

В края на разговора Камбуров отправи и по-широко послание, свързано с подкрепата за хората в нужда.