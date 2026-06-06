Пътят към FIFA световно първенство по футбол 2026, епизод 11

Гледайте по БНТ 3 поредицата "Пътят към FIFA световно първенство по футбол 2026".
Българската национална телевизия ще ви покаже 12 епизода от поредицата "Пътят към FIFA световно първенство по футбол 2026", посветени на всички състави, класирали се за най-бляскавото футболно шоу на планетата.
В деветия епизод от поредицата ще ви запознаем с отборите на Шотландия, Чехия, Швеция и Турция.
Гледайте всяка събота и неделя по БНТ 3 "Пътят към FIFA световно първенство по футбол 2026".
Гледайте епизода във видеото!