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Пътят към FIFA световно първенство по футбол 2026, епизод 11

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Спорт
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Гледайте по БНТ 3 поредицата "Пътят към FIFA световно първенство по футбол 2026".

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Българската национална телевизия ще ви покаже 12 епизода от поредицата "Пътят към FIFA световно първенство по футбол 2026", посветени на всички състави, класирали се за най-бляскавото футболно шоу на планетата.

В деветия епизод от поредицата ще ви запознаем с отборите на Шотландия, Чехия, Швеция и Турция.

Гледайте всяка събота и неделя по БНТ 3 "Пътят към FIFA световно първенство по футбол 2026".

Гледайте епизода във видеото!

#Пътят към FIFA световно първенство по футбол 2026 #Световно първенство по футбол 2026 г.

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