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Мартин Петров: Подобни събития носят страшно много позитиви на хората

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Спорт
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Бившият национал напусна принудително "Мача на надеждата“, но подчерта, че най-важни остават каузата и радостта на хората по трибуните

Мартин Петров
Снимка: Startphoto.bg
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Мартин Петров не успя да доиграе второто издание на „Мача на надеждата“, след като получи контузия по време на благотворителния двубой на стадион „Лазур“ в Бургас. Въпреки разочарованието от принудителната смяна, легендарният български футболист постави акцент върху значението на каузата и атмосферата, създадена от хилядите зрители по трибуните.

"Никой не се чувства добре, когато се контузи. Имам тези проблеми още от преди години и за съжаление с възрастта нещата стават по-трудни. При едно по-рязко движение тялото вече не издържа така, както преди. Това са последиците от спорта и не се оплаквам. Свикнал съм и се опитвам да контролирам състоянието си“, сподели Петров пред БНТ.

Бившият национал призна, че е разочарован от ранното си напускане на терена, но подчерта, че най-важното в този ден е било посланието на благотворителната инициатива.

"Важно е каузата. Важно е хората да се забавляват. Надявам се всички да са останали щастливи и доволни от това, което видяха“, каза още той.

Петров не скри удовлетворението си от атмосферата на стадион „Лазур“, който беше изпълнен до краен предел за футболния празник, организиран от фондация „Стилиян Петров“.

"Смятам, че всички усещат това обединение. Радостно е отново да видим този стадион пълен. Пожелавам ви от все сърце това да не е за последен път. Колкото се може повече подобни събития да има, защото те носят много позитивни емоции на хората“, завърши Мартин Петров.

#"Мач на надеждата" 2026 #мартин петров

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