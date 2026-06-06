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Стилиян Петров: Помогнахме на много хора и им показахме, че винаги ще бъдем до тях

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Спорт
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Дългогодишният български национал разкри, че везе има план за следващия "Мач на Надеждата"

стилиян петров
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Организаторът на "Мача на Надеждата" Стилиян Петров се надява, че благотворителният мач в Бургас е събрал достатъчно средства, които да отидат при хора в нужда.

"Световните звезди" стигнаха до успеха, като се наложиха над тима на България на стадион "Лазур".

"Чувствам се невероятно емоционален, благодарен. Днес стана един голям празник. Отне ни много сили, да направим това днес, но ние знаехме, че когато България е единна, българите имат големи сърца. Когато е хубава каузата, когато е важна каузата, ние се обединяваме. Благодаря на всички, които присъстваха днес, които дариха, които бяха съпричастни за това, което направихме днес. Видяхме много семейства, много деца. Ние сме примерите, които трябва да даваме, за това моите да растат, да бъдат добри, да бъдат силни. Мисля, че това се получи днес", сподели той след срещата в интервю за БНТ.

Петров посочи защо е избрал мачът да се състои в Бургас.

"Една голяма благодарност на Бургас. Много въпроси се задаваха, защо не е София. Вижда се защо. Вече имаме план за следващия мач. Преговаряме с няколко общини. Искаме това да стане една традиция не само за мен, не само за моята фондация, за много други хора. Аз помагам на другите, те помагат също на мен. Тази вечер ние помогнахме на много хора. Ние им показахме, че те не са сами, че ние сме с тях и винаги ще бъдем до тях", допълни дългогодишният български национал.

Петров благодари на всички замесени в организацията на събитието.

"Всичко си струваше. Всяка една секунда. Всички хубави и всички лоши неща. Благодаря много на кмета на Бургас, г-н Николов, който направи невероятно. На всички спонсори и партньори. Благодаря ви много, но най-вече на бургаската публика. На Бургас и на българския народ", добави легендарният български футболист.

Стилиян Петров отправи послание, към всички хора, които подкрепя със своята фондация.

"Вие не сте сами. Това не е мачът на Стилиян Петров. Не е само мача на надеждата, а това е мача на живота. Това, което направихте тази вечер, вие дадохте надежда и живот на някой, който в момента е самотен. Благодаря ви и до нови срещи", завърши Петров.

Вижте цялото интервю във видеото.

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#Стилиян Петров

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