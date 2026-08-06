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Край на сагата с боклука в София: Общината подписа договори за почистване в районите Слатина, Изгрев и Подуяне

Карина Караньотова от Карина Караньотова
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сагата боклука софия общината подписа договори почистване районите слатина изгрев подуяне
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Край на сагата със залетите с боклук столични улици. Общината подписа договор за почистване в районите Слатина, Изгрев и Подуяне. Повече от 7 месеца те буквално бяха заринати с отпадъци. Договорът се забави заради съдебни дела. Сега влиза в сила незабавно. Очаква се ситуацията да се нормализира до 2 месеца.

Инж. Николай Недялков, зам.-кмет по екология, Столична община: „Успяхме да подпишем на цена от 134 евро на тон без ДДС. Първоначално предложената оферта беше 143 евро. Успяваме да спестим над 2 милиона евро за целия 5-годишен срок на договора само от тази дейност.“

„100 пъти съм подал сигнал – никаква реакция, никаква. Обиколете квартала, целият е така.“

„Кофите – синът ми ги забеляза и каза, че са много пълни с боклуци. Същото положение е и в Дианабад.“

#сага с боклука #София #Слатина #подуяне #изгрев #боклук

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