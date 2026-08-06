Иран обяви сделка с Оман за Ормузкия проток

Иран обяви, че споразумението с Оман за корабоплаването по Ормузкия проток е на "финален етап".

От външното министерство не дадоха детайли, но според Техеран се уточняват "финални" подробности. От там обаче предупредиха, че договорката с Оман не гарантира свободно плаване през водния път, заради американската блокада на иранските пристанища. Съединените щати и Оман не са коментирали предложенията на Иран. След началото на военните действия през февруари през повечето време Ормузкият проток, остава блокиран от иранска страна. Американският президент Доналд Тръмп за пореден път заплаши Иран с „мощни удари" ако не отвори протока. А по думите на вицепрезидента Джей Ди Ванс, преговорите с Техеран ще отнемат много време.