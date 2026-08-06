Сериозна заплаха за сигурността в Германия, след като дрон беше намерен на летището в Лайпциг

Като много сериозна заплаха за сигурността определи случая с намирането на дрон на летището в Лайпциг германският вътрешен министър.

Работата на един от най-големите товарни хъбове в Европа за кратко спря, след като на една от пистите беше открит дрон с експлозиви. Според близки до разследването, безпилотната машина е намерена близо до украински транспортен самолет. След свикано спешно заседание на силовите ведомства министърът заяви, че започва разследване и не бива да се спекулира с произхода на дрона и как е стигнал до пистите. По думите му обаче, това не е аматьорска работа, а много прецизна операция, дело на професионалсити.