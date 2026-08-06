Сериозна заплаха за сигурността в Германия, след като дрон беше намерен на летището в Лайпциг

Като много сериозна заплаха за сигурността определи случая с намирането на дрон на летището в Лайпциг германският вътрешен министър.
Работата на един от най-големите товарни хъбове в Европа за кратко спря, след като на една от пистите беше открит дрон с експлозиви. Според близки до разследването, безпилотната машина е намерена близо до украински транспортен самолет. След свикано спешно заседание на силовите ведомства министърът заяви, че започва разследване и не бива да се спекулира с произхода на дрона и как е стигнал до пистите. По думите му обаче, това не е аматьорска работа, а много прецизна операция, дело на професионалсити.
Александър Добринт, министър на вътрешните работи на Германия: „Преди всичко искам да кажа, че трябва да предположим, че сме изправени пред много сериозна заплаха за сигурността. Моето мнение е, че имамe работа със сценарий за хибридна атака. Изправени сме пред ситуация, в която вероятно са замесени чужди сили. Това ще бъде част от разследването - това са действия, които ясно целят да предизвикат несигурност в Германия. Не само по летищата, но и на други места. Не само с използването на дронове, но и на други способи."