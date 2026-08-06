БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Сериозна заплаха за сигурността в Германия, след като дрон беше намерен на летището в Лайпциг

Теодора Гатева от Теодора Гатева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:37 мин.
По света
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Като много сериозна заплаха за сигурността определи случая с намирането на дрон на летището в Лайпциг германският вътрешен министър.

Работата на един от най-големите товарни хъбове в Европа за кратко спря, след като на една от пистите беше открит дрон с експлозиви. Според близки до разследването, безпилотната машина е намерена близо до украински транспортен самолет. След свикано спешно заседание на силовите ведомства министърът заяви, че започва разследване и не бива да се спекулира с произхода на дрона и как е стигнал до пистите. По думите му обаче, това не е аматьорска работа, а много прецизна операция, дело на професионалсити.

Александър Добринт, министър на вътрешните работи на Германия: „Преди всичко искам да кажа, че трябва да предположим, че сме изправени пред много сериозна заплаха за сигурността. Моето мнение е, че имамe работа със сценарий за хибридна атака. Изправени сме пред ситуация, в която вероятно са замесени чужди сили. Това ще бъде част от разследването - това са действия, които ясно целят да предизвикат несигурност в Германия. Не само по летищата, но и на други места. Не само с използването на дронове, но и на други способи."

#намерен дрон #сериозна заплаха #Александър Добринт #Лайпциг #Германия #летище

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте европейското първенство по плувни спортове по БНТ 3
1
Гледайте европейското първенство по плувни спортове по БНТ 3
Разкриха нелегален цех за зехтин край София, задържаха 7 тона продукт без марка
2
Разкриха нелегален цех за зехтин край София, задържаха 7 тона...
Задържаха у нас организатор на международна мрежа за наркотрафик към Украйна и ЕС
3
Задържаха у нас организатор на международна мрежа за наркотрафик...
Производители на дини не берат продукцията си заради ниските изкупни цени
4
Производители на дини не берат продукцията си заради ниските...
Министър Катя Ивкова: Няма да допусна ново забавяне на договора за преместването на държавната психиатрия
5
Министър Катя Ивкова: Няма да допусна ново забавяне на договора за...
Почина журналистът и белетрист Димитър Шумналиев
6
Почина журналистът и белетрист Димитър Шумналиев

Най-четени

МВР издирва Симона Пейчева във връзка с разследването за смъртта на бизнесмена от Банкя?
1
МВР издирва Симона Пейчева във връзка с разследването за смъртта на...
Тодор Кантарджиев: Ако 200 души са ухапани от комар, носещ вируса на Западнонилската треска, един развива тежко усложнение, засягащо мозъка
2
Тодор Кантарджиев: Ако 200 души са ухапани от комар, носещ вируса...
38-годишен мъж изчезна във водите на язовир „Доспат“
3
38-годишен мъж изчезна във водите на язовир „Доспат“
България посреща чудотворната икона на Света Богородица – "Хавайска"
4
България посреща чудотворната икона на Света Богородица –...
УЕФА готви вот на недоверие срещу Джани Инфантино
5
УЕФА готви вот на недоверие срещу Джани Инфантино
Ива Михайлова: Полицаят, направил измерванията за експертизата на прокуратурата, няма необходимото образование
6
Ива Михайлова: Полицаят, направил измерванията за експертизата на...

Още от: Европа

Лотарийна печалба на боклука: Печеливш билет е намерен в боклукчийски камион
Лотарийна печалба на боклука: Печеливш билет е намерен в боклукчийски камион
Хърватски любители астрономи откриха кандидат за нова планетарна мъглявина Хърватски любители астрономи откриха кандидат за нова планетарна мъглявина
Чете се за: 02:20 мин.
В помощ на огнеборците: Компания в Ница разработи система за предвиждане на разпространението на пожари В помощ на огнеборците: Компания в Ница разработи система за предвиждане на разпространението на пожари
Чете се за: 02:12 мин.
Поляк стана първият човек, преплувал Балтийско море между Швеция и Полша без спиране и почивка Поляк стана първият човек, преплувал Балтийско море между Швеция и Полша без спиране и почивка
Чете се за: 00:30 мин.
Поне 17 жертви и 45 ранени в Украйна след поредните руски удари Поне 17 жертви и 45 ранени в Украйна след поредните руски удари
Чете се за: 03:57 мин.
Дрон с експлозиви е намерен на летището в Лайпциг Дрон с експлозиви е намерен на летището в Лайпциг
Чете се за: 00:40 мин.

Водещи новини

След скандала в Банско: Очаква се среща на МВР с представители на „Шалом“
След скандала в Банско: Очаква се среща на МВР с представители на...
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Сериозна заплаха за сигурността в Германия, след като дрон беше намерен на летището в Лайпциг Сериозна заплаха за сигурността в Германия, след като дрон беше намерен на летището в Лайпциг
Чете се за: 01:37 мин.
По света
Иран обяви сделка с Оман за Ормузкия проток Иран обяви сделка с Оман за Ормузкия проток
Чете се за: 00:57 мин.
По света
81 години от бомбата над Хирошима: 50 000 участваха във възпоменателните церемонии 81 години от бомбата над Хирошима: 50 000 участваха във възпоменателните церемонии
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Електронното здравно досие: Мобилни екипи в Силистра помагат за...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Честваме Преображение Господне
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Неоторозиран достъп, засягащ административни мрежи, засякоха от...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Антимафиоти от Русе първи засекли следите на групата, произвеждала...
Чете се за: 05:02 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ