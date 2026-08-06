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След скандала в Банско: Очаква се среща на МВР с представители на „Шалом“

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Снимка: БНТ
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Очаква се ръководството на Организацията на евреите в България „Шалом" и Федерацията на ционистите да проведат среща с главния секретар на МВР по повод напрежението и обвиненията за антисемитски прояви срещу група италиански ученици от еврейски произход в Банско.

От МВР посочват, че става въпрос за словесен конфликт, като физически контакт не е допуснат. Външното министерство излезе с позиция, в която категорично осъждат всякакви форми на антисемитизъм и следят изясняването на фактите заедно с вътрешното министерство. От туристическия бизнес в Банско определят случая като преекспонирана хулиганска проява между младежи. Управителят на хотела, в който са били отседнали заяви, че се налагало да викат полиция, заради поведението на младежите, а материалните щети в стаите им са на стойност над 15 хиляди евро.

#среща на МВР #Банско #скандал

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