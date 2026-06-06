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ТЕЖКА КАТАСТРОФА НА "ЧЕЛОПЕШКО ШОСЕ"

Фаталната гонка: Какво се знае за шофьорите на автомобилите, причинили катастрофата на "Челопешко шосе"?

Иво Никодимов от Иво Никодимов
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линейки две жертви пострадали катастрофата челопешко шосе
Снимка: БГНЕС
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Васил Филипов и Траян Филипов са двамата шофьори, причинили тежката катастрофа на "Челопешко шосе". Шофьорските им книжки са издадени в Чехия. Двамата са свидетели по разследването срещу групата на "Калашниците", която беше задържана от ГДБОП в началото на март. Има данни, че са гравитирали около Пешо Калашника.

- Защо двамата мъже са били с чешки книжки, а не с български?

За Васил и Траян няма данни да са завършили основното си образование. В Чехия няма изискване за завършена образователна степен и по тази причина хора, които не могат да вземат книжка у нас, имат практика да взимат такава именно в Чешката република. От данните, с които се разполага към момента, двамата шофьори са с ниски доходи, но пък демонстрират охолен начин на живот. Това е причина да се проверява и тяхното имуществено състояние. Има данни, че гравитират около групата на "Калашниците" от Ботунец, които се занимават със сводничество, като насилствено принуждават момичета да проституират. Васил Филипов и Траян Филипов не са обучавани в шофьорски курсове у нас, установили още разследващите.

Ангел Кънев, зам. градски прокурор на София: "Не са се явявали на изпит за придобиване на СУМПС в страната. Установихме, че имат шофьорски книжки, издадени в Чехия. Започнали сме международен обмен по полицейска линия, такъв ще има и по прокурорска, за да се изясни дали същите са истински или неистински такива."

Ще се иска информация и дали Васил Филипов и Траян Филипов имат наказания като шофьори в други страни от Европейския съюз. Двамата имат ниски доходи, показват справките в НАП и осигурителната система. И въпреки че се водят социално слаби, демонстрират охолен начин на живот.

Ангел Кънев, зам. градски прокурор на София: "Доста скъпи автомобили, струващи десетки, дори стотици хиляди, и накити от метали, които по снимки не можем да знаем дали са благородни или не, и големи парични суми се демонстрират. И висок стандарт на живот, което ще бъде изяснено по способите на НПК."

Има данни за родствена връзка между двамата Филипови. Те са свидетели по едно от разследванията срещу групата на Пешо Калашника. Има данни, че са подпомагали дейността му, като са придружавали млади момичета в различни европейски държави, където са ги склонявали да предоставят интимни услуги. Доказателства не са събрани, защото пострадалите са оттеглили показанията си.

Ангел Кънев, зам. градски прокурор на София: "Прякорите на всички престъпни групи са ми известни и мога да кажа, че лицата са известни на органите на МВР и прокуратурата. С тях е общувано по предвидения процесуален ред и полицейски такъв и по други наказателни производства."

Съдебни справки за двамата ще бъдат искани и от държавите, за които има данни, че са пребивавали през последните три години.

Вижте повече в прякото включване на Иво Никодимов

#фаталната катастрофа #шофьорите #фатална гонка

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