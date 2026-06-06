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Превантивна евакуация: Нивото на р. Черна се повиши за кратко, обстановката се нормализира

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Иван Янев
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превантивна евакуация нивото черна повиши кратко обстановката нормализира
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Няма опасност от ново преливане на река Черна в село Тича. Обилен дъжд в планината този следобед вдигна нивото на реката до критична точка.

На място областният управител Михаил Кашеров е разпоредил на пожарната превантивна евакуация на няколко души от най-близките до реката къщи, но след успокояване на обстановката хората са върнати по домовете им.

Към този час опасност за населението няма и ситуацията е нормализирана. На място има екип на пожарната в готовност за действия, ако обстановката се усложни.

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