Превантивна евакуация: Нивото на р. Черна се повиши за кратко, обстановката се нормализира

Няма опасност от ново преливане на река Черна в село Тича. Обилен дъжд в планината този следобед вдигна нивото на реката до критична точка.

На място областният управител Михаил Кашеров е разпоредил на пожарната превантивна евакуация на няколко души от най-близките до реката къщи, но след успокояване на обстановката хората са върнати по домовете им.

Към този час опасност за населението няма и ситуацията е нормализирана. На място има екип на пожарната в готовност за действия, ако обстановката се усложни.