Интерактивна карта показва водните бази по българското Черноморие

Министерството на транспорта и съобщенията създаде интерактивна карта на водните бази по българското Черноморие, която дава бърз достъп до информация за регистрираните обекти.

Дигиталният инструмент надгражда съществуващия регистър и позволява на граждани, туристи и представители на бизнеса лесно да откриват водни бази и предлаганите услуги в реално време.

Платформата е проектирана за лесна употреба, като при избор на конкретен обект се отваря информационен прозорец с подробни данни, включващи наименование, вид, местоположение и характеристики според неговото предназначение.

В нея са включени зони за наем на джетове, водни шейни, парасейлинг, сърф училища и водни колела, както и плажове, на които не се предлагат плавателни средства под наем.

Картата цели да улесни потребителите и да популяризира възможностите за туризъм, спорт и отдих, които българското Черноморие предлага, поясняват от Министерството на транспорта и съобщенията.