Признание за БНТ: Репортерът Тихомир Игнатов с награда от международен фестивал

Голям международен успех за Българската национална телевизия. Документалният филм „Поглед в бъдещето от Шънджън“ спечели престижната сребърна статуетка на осмото издание на Международния фестивал за туристически филми в Африка.

За първи път български филм успява да стигне до финалите конкурса.

Филмът, излъчен в рубриката „В кадър“, получи 80% от максималния брой точки на журито. Тази година в конкурса участваха близо 440 заглавия от 47 държави.

Съвместната продукция на БНТ и Китайската медийна група проследява мащабната трансформация на Шънджън – от малко рибарско селище до технологичен гигант на Китай и световен лидер в глобалната икономика.

Наградите бяха връчени на официална церемония в Йоханесбург, която събра филмови продуценти, представители на туристическия бранш и инвеститори от цял свят.