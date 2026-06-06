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Признание за БНТ: Репортерът Тихомир Игнатов с награда от международен фестивал

Тихомир Игнатов от Тихомир Игнатов
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Голям международен успех за Българската национална телевизия. Документалният филм „Поглед в бъдещето от Шънджън“ спечели престижната сребърна статуетка на осмото издание на Международния фестивал за туристически филми в Африка.

За първи път български филм успява да стигне до финалите конкурса.

Филмът, излъчен в рубриката „В кадър“, получи 80% от максималния брой точки на журито. Тази година в конкурса участваха близо 440 заглавия от 47 държави.

Съвместната продукция на БНТ и Китайската медийна група проследява мащабната трансформация на Шънджън – от малко рибарско селище до технологичен гигант на Китай и световен лидер в глобалната икономика.

Наградите бяха връчени на официална церемония в Йоханесбург, която събра филмови продуценти, представители на туристическия бранш и инвеститори от цял свят.

Тихомир Игнатов, БНТ: „Благодаря на журито за високата оценка, която получи екипът ни. Събитието е водеща платформа на континента, във финалния етап на фестивала участваха 120 филма от целия свят. Благодаря на всички в БНТ, които повярваха в този проект и не на последно място на екипа на Китайската медийна група, който работи упорито и вложи цялото си сърце. Смятам, че много млади хора могат да намерят вдъхновение в този филм и най-вече кураж да мечтаят смело и нашироко.“

#меодународен фестивал #за БНТ #признание #Тихомир Игнатов #награда

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