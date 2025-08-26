С нови правила "Морска администрация" ще следи атракциите с потенциален риск

Не говорим за нова регулация как да се прави бизнес, а за изписване и нормативно регламентиране на онова, което си длъжен да дадеш като ниво на безопасност, заяви министърът на транспорта Гроздан Караджов
Ще бъдат въведени нови правила, чрез които "Морска администрация" ще трябва да следи оборудването на атракционите. Това коментира вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов при проверката на строителните дейности по железопътната линия Костенец - Септември. Той даде за пример Гърция, където има стандарти за парасейлинга и там "Морска администрация" се грижи за всичко.
Повод за обмисляните промени стана инцидентът в Несебър, при който, след падане от парашут, теглен от моторна лодка, загина дете.
При парасейлинга в наредбата се регулира само плавателното средство, обясни министърът. Той допълни, че лодката, с която е теглен парашутът в Несебър, е била проверена два пъти и е годна. Проверяваме и разрешителното на капитана - и то е в ред, каза Караджов. Това, от което е дошла бедата, е в занижения контрол на оборудването - сбруя, катарами, въжета и т.н., посочи министърът и добави, че за тях ще бъдат въведени определени стандарти.
За други атракции с потенциален риск ще въведем определени изисквания на какви стандарти трябва да отговаря оборудването, съответно - кой ги проверява, каза още Гроздан Караджов.
По нашите закони това могат да бъдат и фирми, които са акредитирани да вършат тази работа, допълни вицепремиерът, така че не говорим за ново бреме за фирмите. Не говорим за нова регулация как да се прави бизнес, а за изписване и нормативно регламентиране на онова, което си длъжен да дадеш като ниво на безопасност, ако предоставяш по търговски начин атракциони, каза Караджов.