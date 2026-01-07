БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Морска администрация" поиска от собственика на...
Чете се за: 01:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Апелативният съд във Варна сезира КС за правомощията на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов

Тихомир Игнатов от Тихомир Игнатов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Запази
пловдивският апелативен съд остави ески джамия държавата
Слушай новината

Апелативният съд във Варна сезира Конституционния съд за правото изпълняващият функциите главен прокурор да иска възобновяване на наказателни дела след 21 юли миналата година.

Поводът е заведено дело в съда по искане на Борислав Сарафов от 20-ти август.

КС трябва да внесе яснота дали Сарафов има правомощия да иска възобновяване на дела, след като мандатът му като изпълняващ функциите на главен прокурор е изтекъл.

От Апелативния съд във Варна уточняват, че имат общо 11 дела, които попадат в същия казус.

#и.ф. главен прокурор #апелативен съд Варна #Конституционен съд

Последвайте ни

ТОП 24

Левовете в евро: Има ли проблеми при смяната на валутата в пощенските клонове?
1
Левовете в евро: Има ли проблеми при смяната на валутата в...
България и еврото: Как се справят учениците с новата валута?
2
България и еврото: Как се справят учениците с новата валута?
Париж, Лондон и Киев подписаха съвместна декларация за намерения за бъдещо разполагане на сили в Украйна
3
Париж, Лондон и Киев подписаха съвместна декларация за намерения за...
На Богоявление: В цялата страна спазиха традицията за спасяването на кръста
4
На Богоявление: В цялата страна спазиха традицията за спасяването...
Българската общност във Фрайбург също отбеляза Богоявление
5
Българската общност във Фрайбург също отбеляза Богоявление
Очаква се поскъпване на "Гражданска отговорност" от февруари, но не за всички
6
Очаква се поскъпване на "Гражданска отговорност" от...

Най-четени

Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
1
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
Почина великият Димитър Пенев
2
Почина великият Димитър Пенев
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка чрез банкомат след 01.01.2026 г.?
3
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка...
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
4
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
5
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Конспирациите и еврото: За дяволските знаци и златния резерв
6
Конспирациите и еврото: За дяволските знаци и златния резерв

Още от: Сигурност и правосъдие

Първите пенсии в евро: Засилено полицейско присъствие около пощите и банките
Първите пенсии в евро: Засилено полицейско присъствие около пощите и банките
Златка Падинкова, ГДНП: Не приемайте курс различен от официално фиксирания – това е измама Златка Падинкова, ГДНП: Не приемайте курс различен от официално фиксирания – това е измама
Чете се за: 04:00 мин.
Инспектор от НАП е с условна присъда за поискан подкуп от 5000 лева Инспектор от НАП е с условна присъда за поискан подкуп от 5000 лева
Чете се за: 01:37 мин.
От утре стартира системата за влизане/излизане на ЕС на сухопътните български граници От утре стартира системата за влизане/излизане на ЕС на сухопътните български граници
Чете се за: 02:42 мин.
Остава в ареста обвиняемият за убийството на жена, намерена в трафопост в София Остава в ареста обвиняемият за убийството на жена, намерена в трафопост в София
5512
Чете се за: 01:05 мин.
Постоянен арест за бащата и сина, обвинени във въоръжен грабеж в „Красно село“ Постоянен арест за бащата и сина, обвинени във въоръжен грабеж в „Красно село“
Чете се за: 01:50 мин.

Водещи новини

Изплащат първите пенсии в евро: Пред пощенските клонове се извиха опашки
Изплащат първите пенсии в евро: Пред пощенските клонове се извиха...
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
"Морска администрация" поиска от собственика на “Кайрос” 270 371 евро за изтеглянето му "Морска администрация" поиска от собственика на “Кайрос” 270 371 евро за изтеглянето му
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Продажбата на "Лукойл": Американски компании с интерес да купят петролния гигант Продажбата на "Лукойл": Американски компании с интерес да купят петролния гигант
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Венецуела ще прехвърли петрол на САЩ Венецуела ще прехвърли петрол на САЩ
Чете се за: 03:40 мин.
По света
В леден капан: Отменени полети и транспортен хаос в Западна Европа
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Защо опасността от лавини все още се измерва само в Пирин?
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Последна почит към Брижит Бардо - Сен Тропе се сбогува с кино иконата
Чете се за: 00:45 мин.
Европа
На Ивановден – докосване до мощите на свети Йоан Кръстител в...
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ