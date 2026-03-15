Тръпм изрази надежда пет държави да изпратят военни кораби в Ормузкия проток

Американският презиеднт Доналд Тръмп изрази надежда пет държави да изпратят военни кораби в Ормузкия проток, за да се гарантира безопасността на корабоплаването.



В социалната си мрежа Тръмп посочи Китай, Франция, Япония, Южна Корея и Великобритания. Засега няма официален отговор от тях.

Техеран твърди, че Ормузкият проток е затворен само вражески кораби и танкери. Според Тръмп, Иран е готов да преговаря за прекратяване на войната, но Вашингтон засега не е склонен на сделка, тъй като предложените условия „не са достатъчно добри“.

Посолството на Съединените щати в Багдад призова американските граждани да напуснат Ирак незабавно след серия атаки срещу американски цели в страната.

И тази нощ продължи размяната на удари между Израел и Иран. Саудитска Арабия, Обединените Арабски емирства и Катар съобщиха, че са прихванали ирански ракети и дронове.