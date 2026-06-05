Доброволци се включват в разчистването на последиците от наводнението в село Тича

Обстановката в котленското село Тича остава спокойна след наводнението, което засегна десетки домове. Добрата новина е, че през нощта не е валяло, а водите постепенно се оттеглят. На много места обаче са останали кал и наноси, а днес започва мащабна акция по разчистване. Областният управител на Сливен - Михаил Кашеров съобщи, че още вчера е била създадена организация за подпомагане на пострадалите жители.

Михаил Кашеров, областен управител на Сливен: „С бързият контакт, който осъществих с командира на войсковата част в Сливен, полковник Вачев, ще бъдат организирани 20 военнослужещи, които ще помагат при разчистването на всички наводнени къщи. Цялата тиня, която се е насъбрала вътре, ще бъде изхвърлена навън, така че хората да могат да се върнат обратно по домовете си.“

По думите му електрозахранването е било спряно превантивно заради опасността от инциденти.

„По мое разпореждане вчера то беше изключено и цяла нощ хората са били без електроснабдяване. Надявам се днес, след като приключи операцията по почистване, да можем отново да им включим електрозахранването“, каза областният управител.

Водоснабдяването в селото не е прекъсвано, тъй като водопреносната мрежа не е претърпяла щети. Главен комисар Стоян Сяров обясни, че сигналът за бедствието е подаден в 16.48 часа на телефон 112 и веднага е изпратен екип от Котел.

Гл. комисар Стоян Сяров: „Високата вода, която е дошла вследствие на интензивният дъжд, е повишила нивото на река Черна. Селото се намира в планински район и водата се е стекла от склоновете към реката.“

По думите му около 30 къщи са били наводнени, като точният брой и размерът на щетите тепърва ще се уточняват.

Гл. комисар Стоян Сяров: „Обявено е бедствено положение от кмета на община Котел, за да могат да се предприемат последващите действия за подпомагане на хората.“

В късните часове на вчерашния ден чрез Българския Червен кръст са доставени провизии, одеяла и възглавници за нуждаещите се. Осигурени са и легла за хората, чиито домове са пострадали от наводнението. Сред проблемите, установени след бедствието, са и загинали животни. Областният управител увери, че ще бъдат предприети необходимите мерки.

Михаил Кашеров, областен управител на Сливен: „Днес ще бъде направен обход. Ако се установят още загинали животни, те ще бъдат извозени по съответния ред до екарисаж, така че да не представляват опасност за здравето на населението.“

Все още няма окончателен отговор каква е причината за тежкото наводнение.

Михаил Кашеров, областен управител на Сливен: „Не искам да спекулирам. Ще назнача комисия, която ще обследва обстойно какви са били причините за създалата се ситуация.“

Според него ще бъде проверено и дали коритото на река Черна е било почистено качествено.

„Ако не е било почистено както трябва, ще има съответните санкции. Ако е било почистено, значи количеството вода е било толкова голямо, че дерето просто не е имало възможност да го поеме“, допълни той.

По време на огледите в района е установен и друг тревожен проблем – изхвърляне на отпадъци директно в реката

Михаил Кашеров, областен управител на Сливен: „Още вчера забелязах това, когато се извършваше почистването на мостовете. Всичко, което се вадеше, отново се хвърляше в реката. Това е предпоставка за следващи проблеми.“

Акцията по разчистването на село Тича започва в 8.30 часа с участието на военнослужещи, служители на горското стопанство и представители на местната власт.

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