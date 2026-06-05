Изложба на забравени вещи: В Ню Йорк показаха вещи забравени в Юбер

От половин килограм хайвер, до изкуствените зъби на баба ви - изложба в Ню Йорк показва вещи забравени от клиенти в колите на Юбер през последните 10 години.

Най-много вещи се забравят в неделя. А най-често забравяни са телефоните. Само миналата година те са били над 1 милион. Сред експонатите в изложбата са други неща, които хората често забравят - храни, лекарства, играчки. Но не липсват и изненадващи неща като сърф дъска, жив омар, аквариум с рибки, глава на манекен, тоалетна хартия и годежен пръстен. Изложбата продължава само един ден.