Наводнението в с. Тича: Военни се включват в разчистването на пострадалите къщи

Продължава разчистването на наводнените къщи и улици в котленското село Тича, където вчера река „Черна“ преля след обилните дъждове. Засегнати са около 30 къщи.

В селото дойдоха и военнослужещи от Сливен, които да помогнат на пострадалите. Хората, чиито къщи са наводнени, са пренощували в читалището и училището.

Две бедстващи жени са били изведени от наводнените им домове. За няколко часа беше затворен пътят Котел-Омуртаг и това наложи задействането на системата BG Alert.

"Не сме спали цяла нощ. Будувахме пак да не излезе реката. Погледнете, всичко ми беше на кредит. Хладилникът не е изплатен, още и пералната не е изплатена. -Застраховка имате ли? Нямаме. Погледнете и банята ми в кал. Не знам как ще се оправим. Не знам изобщо. - Цялата покъщина е уничтожена? Да, цялата покъщина. - Дрехи имате ли? Нямаме. И храна, и всичко, и печки, електрически уреди, всичко е под вода и тиня. Това е положението."

Според жителите на селото, една от причините за случилото се е, че реката не е била почистена. Това е второ наводнение от 2014 година насам.

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