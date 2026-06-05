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Наводнението в с. Тича: Военни се включват в разчистването на пострадалите къщи

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Иван Янев
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Чете се за: 01:40 мин.
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Продължава разчистването на наводнените къщи и улици в котленското село Тича, където вчера река „Черна“ преля след обилните дъждове. Засегнати са около 30 къщи.

В селото дойдоха и военнослужещи от Сливен, които да помогнат на пострадалите. Хората, чиито къщи са наводнени, са пренощували в читалището и училището.

Две бедстващи жени са били изведени от наводнените им домове. За няколко часа беше затворен пътят Котел-Омуртаг и това наложи задействането на системата BG Alert.

"Не сме спали цяла нощ. Будувахме пак да не излезе реката. Погледнете, всичко ми беше на кредит. Хладилникът не е изплатен, още и пералната не е изплатена.

-Застраховка имате ли?

Нямаме. Погледнете и банята ми в кал. Не знам как ще се оправим. Не знам изобщо.

- Цялата покъщина е уничтожена?

Да, цялата покъщина.

- Дрехи имате ли?

Нямаме. И храна, и всичко, и печки, електрически уреди, всичко е под вода и тиня. Това е положението."

Според жителите на селото, една от причините за случилото се е, че реката не е била почистена. Това е второ наводнение от 2014 година насам.

Вижте още в прякото включване на Стоян Радев

#къщи на пострадалите #разчистват #село Тича #военни #наводнение

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