Путин: Мога да победя Украйна, но съм готов на мир при компромиси от Киев

В отворено писмо, украинският лидер Володимир Зеленски предупреди руския президент Владимир Путин, че ако не прекрати войната, ще бъде принуден да се бори за личното си оцеляване и отново предложи двустранна среща на върха.
Според него, прекратяване на сраженията не е необходимо за начало на преговори с Украйна. Путин изтъкна, че предложенията на Доналд Тръмп, може да са основа за мирно споразумение, но американския президент трябва да убеди Киев.
Руският лидер допусна, че може да подпише мирно споразумение с легитимни украински лидери и дори със Зеленски. Путин увери, че страната му може да победи Украйна на бойното поле, но е готова за дипломатическо решение, при компромиси от страна на Киев.
Пред чуждестранната преса Путин заяви, че е твърде рано да се говори за оставането му власт и след 2030 година. Руският президент отново защити Герхард Шрьодер като най-подходящ посредник между Европа и Русия, и призова Германия да реши за газовите доставки през Северен поток.
Владимир Путин – президент на Русия: "Ние сме против превръщането на Евросъюза във военен блок, това предизвиква нашата загриженост. Вероятно Евросъюзът би могъл да изиграе положителна роля / по Украйна/, но не с доставки на оръжие, а с опити да убеди властите в Киев да приемат компромисите, за които говорихме в Анкъридж."