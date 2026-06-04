Путин: Мога да победя Украйна, но съм готов на мир при компромиси от Киев

В отворено писмо, украинският лидер Володимир Зеленски предупреди руския президент Владимир Путин, че ако не прекрати войната, ще бъде принуден да се бори за личното си оцеляване и отново предложи двустранна среща на върха.

Според него, прекратяване на сраженията не е необходимо за начало на преговори с Украйна. Путин изтъкна, че предложенията на Доналд Тръмп, може да са основа за мирно споразумение, но американския президент трябва да убеди Киев.

Руският лидер допусна, че може да подпише мирно споразумение с легитимни украински лидери и дори със Зеленски. Путин увери, че страната му може да победи Украйна на бойното поле, но е готова за дипломатическо решение, при компромиси от страна на Киев.

Пред чуждестранната преса Путин заяви, че е твърде рано да се говори за оставането му власт и след 2030 година. Руският президент отново защити Герхард Шрьодер като най-подходящ посредник между Европа и Русия, и призова Германия да реши за газовите доставки през Северен поток.