Екоминистърът Росица Карамфилова се срещна с европейския комисар по околната среда

Значението на ефективното прилагане на екологичното законодателство на ЕС и възможностите за европейско финансиране и техническа подкрепа бяха обсъдени от министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова и европейския комисар по околната среда, устойчивост на водните ресурси, и конкурентоспособна кръгова икономика Йесика Русвал. Това е първото официално посещение в България на Русвал като комисар.

Росица Карамфилова, министър на околната среда и водите: "Акцентирахме върху ключови теми, които касаят устойчивостта на водните ресурси, предизвикателствата, пред които всички ние сме поставени. Не на последно място ние срещаме сериозна близост на позициите, имам предвид на нашата страна и в случая Европейската комисия, относно факта, че следва да се намерят балансирани решения, които да гарантират без да се прави компромис с екологичните изисквания, с екологичните норми, да се намерят решения, които да гарантират повишаване на конкурентоспособността на Европа в нейната цялост."



Йесика Русвал, европейският комисар по околна среда, устойчивост на водните ресурси и конкурентоспособна кръгова икономика: "Подкрепяме България в усилията ѝ за укрепване на устойчивостта, икономическия растеж и регионалното развитие, както и за подобряване на качеството на живот на всички наши граждани. И разбира се, Комисията е готова да продължи подкрепата си в тези усилия. нашата обща цел е да изградим по-устойчива Европа, която е по-добре подготвена да издържи на бъдещите предизвикателства."