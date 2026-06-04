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Еюджен Томак е номиниран за нов премиер на Румъния

Мартин Гицов от Мартин Гицов
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По света
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еюджен томак номиниран нов премиер румъния
Снимка: БТА
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Румънският президент Никушор Дан номинира своя съветник и евродепутат Еюджен Томак за следващ премиер на страната. 44-годишният Томак има 10 дни да състави правителство.

Кадровото решение е насочено към излизане от политическата криза, започнала преди месец с падането на проевропейското коалиционно правителство. Тогава най-голямата формация на Социалдемократите оттегли подкрепата си за премиера Илие Боложан и гласува с опозицията вот на недоверие.

Новият кабинет ще се състои от технократи. Основни приоритети ще са запазване на прозападната ориентация, поддържане на финансова стабилност, прилагане на реформи за подсигуряване на европейските фондове и подготовка на бюджет 2027.

#Еюджен Томак #номиниран #румъния #нов премиер

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