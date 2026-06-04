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Обратното броене до началото на Мондиала: Звезди, политици и монарси в подкрепа на отборите

Тоня Димитрова от Тоня Димитрова
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Снимка: БТА
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Точно седмица остава до деня, в който футболът ще завладее света и всички 48 национални отбори вече обявиха съставите си за първенството в Северна Америка – този път по-доста по-иновативен начин. Как "Бийтълс", звезди, политици, та дори и крале намериха място в представянето на футболистите, които ни готвят зрелищно представление, разказва Тоня Димитрова.

На фона на емблематичната песен на "Бийтълс " Англия представя своите футболисти с видео, което поставя на преден план ролята на футбол в малките общности. Видео вдъхновено от филма "Речта на краля". В Норвегия самият Харалд V да обяви имената на футболистите, чиито имена излизаха на фона на сцени от ежедневието на норвежците – символ на дълбоката връзка между играчите и хората.

В Испания крал Фелипе VI също е в епицентъра на послание за национално единство. Това е съставът не просто на един отбор, а на цялата страна, казва кралят преди прожектора да се насочи към обикновения човек – рибар, учител, учен, таксиметров шофьор.

Шампионът от Световното в Катар – Аржентина и техният треньор Лионел Скалони представиха селекцията си с емоционално писмо до всички аржентинци. Актьорът Юън Макгрегър е в ролята на разказвача във видеопосланието на Шотландия, която се завръща на Световното за първи път от 1998а година.

Един от най-наелектризиращите футболисти Неймар се завръща за последен танц на Световното. Когато Карло Анчелоти произнесе неговото име на традиционната пресконференция, Бразилия изригна. А домакините от Съединените щати налагат бързо темпо със своето видеопослание - намигване и за темпото на емоциите, които ще ни завладеят от другата седмица. И не ни остава нищо друго освен да се съберем заедно, както казват Бийтълс и да се насладим на шоуто. Всички 104 мача от Мондиал `2026 са само по БНТ.

снимки: БТА

#футболни отбори # Мексико #Световно първенство по футбол 2026 г. #Мондиал 2026 #САЩ #Канада

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