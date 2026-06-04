След смъртоносния инцидент с мълния край Кресна: Как да се предпазим при силна буря?

Мълния отне живота на 35-годишен мъж край Кресна. Сигналът е подаден тази сутрин.

Четирима мъже са извършвали оглед на част от обходния пък край Кресна, когато над тях се е разразила буря. Опитали да се качат в колата, но точно тогава единият от тях бил покосен от мълния, а спешният екип само констатирал смъртта му. Другите мъже не са пострадали.

От Инспекцията по труда казаха, че са извършили проверка и се касае за трагичен инцидент, тъй като по това време мъжете не са извършвали трудова дейност. Днес в област Благоевград е обявен жълт код за валежи и гръмотевични бури.

Часът е около 10:30. Четиримата мъже правят оглед на част от обходния път край Кресна, когато над тях се разразява буря. Единият от тях – 35-годишен мъж, е покосен от мълния.

- Имаше голяма буря, после почнаха и мълниите и сигурно тогава е станала белята. - Аз си бях вкъщи… Трябва да се предпазват хората, като има такива бури, на закрито някъде и да внимават.

снимки: БНТ

От Инспекцията по труда посочиха, че трагичният инцидент не е станал по време на работа. Но медици напомнят, че в много случаи метеорологичните условия се подценяват.

Станислава Илиева, мед. сестра във ФСМП – Сандански: "Трябва наистина да се реагира по възможно най-бързия начин. Ние сме имали случаи преди години, в които са транспортирани изгаряния от мълнии на хора за "Пирогов".

В деня с жълт код за обилни валежи и гръмотевични бури в областта по Струма днес имаше ентусиасти с лодки по реката.

Медиците съветват: по време на буря да не се крием под навес или спирка с метална конструкция, да не стоим на открито, да не използваме чадър с метален връх или мобилен телефон, да не плуваме и да не стоим във вода, да не караме велосипед или мотор, както и да не използваме електрически уреди, включени в контакта, тъй като често се стига до случаи със сериозни изгаряния, а понякога и до фатален край, като днес.