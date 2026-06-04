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"Справедлива стойност": Нов пакет от мерки срещу високите цени на храните готвят управляващите

Цветелина Катанска от Цветелина Катанска
Всичко от автора , Репортер: Николай Рачев
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Чете се за: 03:27 мин.
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справедлива стойност нов пакет мерки високите цени храните готвят управляващите
Снимка: илюстративна
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Нов пакет от мерки срещу постоянно повишаващите се цени на храните у нас. С промените, които бяха гласувани окончателно в парламента се въвежда понятието "справедлива стойност", която ще се определя по методология от правителството и ще бъде публикувана на електронния сайт за цените на големите вериги магазини.

Заради повишените цени в магазините хората вече правят икономии.

Мартинова: "Вместо лева смениха с евро, така че за мен цените са необосновани, не мога да си го представя, защото заплатите от 1300 лева станаха 600 евро, което за мен е необосновано."

Радкова: "Разбира се, че се ограничаваме, то се вижда много ясно, не може да се сравнява с това, което е било преди, сега само докато излезеш и парите свършват в магазина."

Станева: "Поограничавам се, защото съм с учителска пенсия и няма да ви казвам колко взимам. Аз не съм икономист, но като гледам какви разхищения има за други работи, просто нямам думи."

Основен спор в бюджетната комисия днес предизвика понятието "справедлива стойност", което ще се определя по държавна методология.

Владислав Горанов, ГЕРБ-СДС: "Всичко това, което днес разглеждаме на тази комисия и което със силата на мнозинството ще мине през пленарна зала, няма да сработи."

Асен Василев, ПП: "Създаваме, според мен, една допълнителна бюрокрация, в едно неработещо нещо и дотук ще спра няма нужда повече да си губим времето взаимно."

Мартин Димитров, ДБ: "Една година не е ли прекалено дълъг срок, откъде знаете, че до края на годината няма да започнат дефлационни процеси, тоест да спада инфлацията."

Атидже Вали, ДПС: "Остават отворени въпросите за допълнителната административна тежест за бизнеса. Дяволът е в детайлите, по отношение на изискванията на методиките, остават доста неясноти на този етап."

Според промените всеки търговец, който повиши цените, трябва да обоснове поскъпването. От управляващите са предложили да има и графа други фактори за повишаване.

Цончо Ганев, "Възраждане": "Това имаме много сериозни притеснения, че е врата в полето и всеки ще я заобикаля от големите вериги."

Константин Проданов, председател на бюджетната комисия в НС: "Проблемът е, че ако я няма може да стане прекалено рестриктивно. Идеята е да извадим ценообразуването на светло, признавам, че някой може да излезе и да каже заради източния вятър и синята луна ми се наложи да вдигна."

снимки: БТА

И тук според управляващите ще се намеси контролния орган в лицето на Комисията за защита на потребителите, която да прецени дали дадения фактор има икономическа обосновка. Очаква се утре законът да бъде гледан в пленарна зала окончателно.

#срещу високите цени #мерки срещу високите цени #цени на храните #бюджетна комисия

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