НХЛ проведе благотворително събитие с кученца от приюти

Националната хокейна лига (НХЛ) на САЩ и Канада проведе ежегодното си благотворително събитие „Стенли Пъп“, в което участват десетки сладки кученца от приюти, търсещи нов дом.

Кученцата представляват всичките 32 отбора в Лигата. Играят с хокейни играчки върху миниатюрна ледена пързалка с врати и дори има специална наказателна клетка за най-палавите участници.

В кампанията участват и известни хокеисти, а целта е да се насърчи осиновяването на бездомни животни. Организаторите съобщават, че всички кученца от предишните две издания на “Стенли Пъп” вече са намерили своите семейства.