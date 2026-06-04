Полша обмисля ограничаване на социалните мрежи за деца под 15 години

Полша е поредната европейска държава, която работи за ограничаването на достъпа до социални мрежи за деца под 15 години. Мярката е заради нарастващите случаи на пристрастяване и агресивно поведение сред децата онлайн.

Проектът предвижда глоби до 6% от глобалния оборот за технологични компании, които не проверяват ефективно възрастта на потребителите.

Според експерти обаче заобикалянето на ограниченията остава сериозен проблем. Много младежи могат да го направят чрез чужди профили или данни.

Ако бъде одобрен от полския парламент, законът може да влезе в сила още през следващата година. Темата предизвиква дебат в цяла Европа, където все повече държави търсят начин да ограничат достъпа на деца до социалните мрежи.