Свети Влас събира елита на плажния волейбол за турнир от международния календар

Свети Влас отново ще бъде домакин на едно от най-престижните събития в международния календар по плажен волейбол. Общо 170 състезатели от различни държави ще си оспорват отличията в турнира, който обещава зрелищни двубои и силна конкуренция както при мъжете, така и при жените.

Надпреварата стартира утре с квалификациите, в които България ще бъде представена от две двойки. При мъжете за място в основната схема ще се борят Борис Георгиев и Александър Цанев, а при жените шанс да продължат напред ще търсят Свилена Стоянова и Елица Христова.

Страната ни ще има сериозно присъствие в турнира с общо осем двойки. Сред мъжете най-високо в световната ранглиста са Димитър Калчев и Димитър Механджийски, които разполагат с актив от 540 точки. Директно в основната схема място намериха и братята Георги и Валентин Братоеви.

При жените България ще бъде представена от пет тандема, като Вили и Рая Ценови са най-високо ранкираната родна двойка с 368 точки в световната ранглиста.

Кулминацията на турнира ще бъде в неделя, когато ще се изиграят срещите за третото място и финалите при мъжете и жените. Решителните двубои ще бъдат излъчени пряко по БНТ 3 от 13:00 часа.

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