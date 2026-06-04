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Свети Влас събира елита на плажния волейбол за турнир от международния календар

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Чете се за: 01:45 мин.
Български волейбол
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Осем български двойки ще се включат в надпреварата, а финалите при мъжете и жените ще бъдат излъчени пряко по БНТ 3

свети влас събира елита плажния волейбол турнир международния календар
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Свети Влас отново ще бъде домакин на едно от най-престижните събития в международния календар по плажен волейбол. Общо 170 състезатели от различни държави ще си оспорват отличията в турнира, който обещава зрелищни двубои и силна конкуренция както при мъжете, така и при жените.

Надпреварата стартира утре с квалификациите, в които България ще бъде представена от две двойки. При мъжете за място в основната схема ще се борят Борис Георгиев и Александър Цанев, а при жените шанс да продължат напред ще търсят Свилена Стоянова и Елица Христова.

Страната ни ще има сериозно присъствие в турнира с общо осем двойки. Сред мъжете най-високо в световната ранглиста са Димитър Калчев и Димитър Механджийски, които разполагат с актив от 540 точки. Директно в основната схема място намериха и братята Георги и Валентин Братоеви.

При жените България ще бъде представена от пет тандема, като Вили и Рая Ценови са най-високо ранкираната родна двойка с 368 точки в световната ранглиста.

Кулминацията на турнира ще бъде в неделя, когато ще се изиграят срещите за третото място и финалите при мъжете и жените. Решителните двубои ще бъдат излъчени пряко по БНТ 3 от 13:00 часа.

Вижте подробности по темата във видеото.

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#турнир по плажен волейбол #Beach Pro Tour Futures

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