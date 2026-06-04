Отложиха откриването на инсталацията "Пещерата" над моста Пон Ньоф в Париж

Българинът Христо Явашев, известен на света като Кристо и неговата спътница Жан-Клод бяха истински дипломати на изкуството. Те създадоха мащабни творби на няколко континента. Животът и работата им беше силно свързан и с Франция. Не случайно, за отбелязване на 40 години от опаковането на моста Пон Ньоф, визуалният артист JR издигна на него своята пещера като почит към двамата. Откриването на творбата се отлага заради повреда на конструкцията след бурно време.

Може би има някаква метафорична връзка, предвид това, че пещерата на JR е посветена на Кристо и Жан-Клод и тяхното универсално изкуство и с това, че самите те се срещали много често климатични проблеми, най-вече свързани със силен вятър и дъжд. Това се случва и в Париж във вторник, когато заради много силния вятър и заради дъжда плата, който покрива надуваемите арки на голямата пещера, която достига над 15 метра в най-високата си част, се разкъсва и това създава проблем за самата инсталация.

Веднага екипът на JR сигнализира журналистите, които трябваше да влязат за първи път в инсталацията, която ще има все пак и добавена реалност - сензорни елементи, които трябваше да бъдат видени днес, самото откриване беше предвидено за 6 юни, но то разбира се се отлага засега без ясна дата. Инсталацията ще бъде възстановена и жителите на града и посетителите ще могат да видят нещо, което се очаква цяла година и е едно от водещите събития в културния календар на Париж. Самият JR публикува видео в социалните мрежи, в което благодари за цялата подкрепа и любов от всички хора, които са се свързали с него и завърши с посланието: "Няма да оставим нещата така".

Владимир Явашев, Фондация "Кристо и Жан-Клод": Фондацията му предложихме и аз говорих с него, и му предложихме да направи някаква препратка към Христо с негов си проект и той много му хареса идеята. Дори каза - аз не мислех, че никога не бих посмял да го направя това нещо, ако вие не ме бяхте поканили да го направя. Но иначе цялата артистичната свобода си е негова. За мен и за фондацията на Христо и Жан-Клод е много важно е да има за изкуство в публичното пространство, че всъщност хора, които обикновено не ходят в музеи и галерии, са изведнъж конфронтирани с това и говорят за изкуството, обсъждат изкуството. Дали го харесват или не, няма никакво значение. Въпросът е, че те говорят за изкуството."

Много хора гледат и се наслаждават на инсталацията, независимо, че не е открита. Засега от общината на Париж не са потвърдили дали заради забавянето ще има удължаване на нейния период. Тя трябваше да бъде отворена от 6 до 28 юни. Със сигурност парижани и целият свят се вълнува от този мащабен проект, който има и много силно послание.

Вижте прякото включване на Михаил Иванов, кор. на БНТ в Париж