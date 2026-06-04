Десетки сигнали за наводнени помещения в Благоевград след обилните валежи

Бедствие след проливните дъждове снощи в Благоевград. Над 30 сигнала за наводнени помещения са обслужили пожарникарите. Работата им продължава и днес. Минути след 10.00 часа тази сутрин отново заваля дъжд. Там е обявен жълт код за обилни валежи и градушки, което допълнително усложнява ситуацията в града. Обилният дъжд за пореден път наводни помещенията на Българския червен кръст в града.

Йорданка Стойчева – БЧК Благоевград: „Водата може би беше поне над 40 см. Ботушите ни са общо взето до коленете. Малко под коленете беше водата.“

За да помогнат за отводняването и спасяването на скъпата техника в помещенията, идват и други доброволци.

Йорданка Стойчева – БЧК Благоевград: „Веднага се отзоваха и благодарение на тях успяхме да спасим малка част от имуществото. И до 12.00-01.00 през нощта успяхме да съберем съществената част от водата.“

Заради обилния дъжд, дърво падна върху кабели на електропреносната мрежа. Други разбраха за нанесените щети тази сутрин.

Розалия Димова – продавач-консултант: „Загуба ще има ли? Ще има разбира се. Това е много. Вижте долния ред, дрехите, всичко е мазало. И якетата. Там долния ред навсякъде е всичко.“ Валентин Яков: „Това лепило вече може би няма да стане за продан. Това е вече заминало. Това е лепило за плочки.“

Щети са нанесени и в много мазета в целия град.

Илия: „Завири всичко. Тука при нас не е влезло, но това мазе е пълно. Пожарната идва. Чистиха до към 12.00 часа. Не знам какво е вътре сега. Не съм влизал.“

Часове отне изпомпването на водата от подземията на наскоро ремонтираното второ училище. В близост асфалтът се счупи от придошлите води.