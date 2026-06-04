Започна делото за трагедията с АТВ в Слънчев бряг (СНИМКИ)

Започна делото за тежката катастрофа с електрическо АТВ в Слънчев бряг, при която загина млада жена, а няколко души, сред които и деца, бяха ранени, Подсъдим е 19-годишният Никола Бургазлиев, който е управлявал атракционното превозно средство.

Галина Колева, адвкат на обвиняемия: „Има допуснати нарушения при изготвяне на обвинителният акт. Има противоречиви твърдения в обстоятелствената част на диспозитива. Това е недопустимо за съдържанието на един обвинителен акт.“

Христо Колев, говорител на окръжна проуратура, Бургас: „Прокуратурата е внесла делото като считаме, че разследването е проведено обективно всестранно и пълно и няма допуснати процесуални нарушения.“

Мирослав Здравков, съпруг на Христина: „Онзи ден видя снимката и вика това е нашата мама. Няма ли вика да дойде при нас. Какво да му кажем на такова дете. Казвам им, че я няма и това е. По някой път го изкарвам на терасата казва му, че е там горе.“

Снимки: БТА