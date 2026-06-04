Гледайте финала на "Ком-Емине" с два поредни епизода по БНТ 1 днес

В деня, в който БНТ ще излъчи финалните епизоди на сериала „Ком-Емине“, в студиото на „Денят започва“ гостуваха актрисите Лора Христова и Лидия Стефанова, които разказаха за преживяванията си по време на снимките на сериала, както и за финалните епизоди, които се излъчват тази вечер от 21:00 ч. по БНТ 1. „Ком – Емине“ е определян като един от най-автентичните и различни български сериали, заснет по реален маршрут и в изключително натурална среда. В сутрешния блок двете актриси разказаха за предизвикателствата по време на снимките, включително физическото натоварване и емоционалното преживяване.

Лора Христова сподели, че преживяването е било едновременно актьорско и лично: „И двете. Има моменти, в които играеш, защото си актьор. Има моменти, в които преживяваш, защото си толкова потопен в обстоятелствата, в истинността на средата, в която попадаш, че не ти се налага да играеш."

Тя допълни, че маршрутът е оставил дълбока следа у нея, като особено силно преживяване е било преминаването през високопланинските участъци:

„Може би мястото, където усетих и чух природата и наистина успях да поговоря с себе си, вече като Лора, не като Елица, беше хижа Ехо."

Лидия Стефанова описа маршрута като изключително труден и физически изтощителен: „На мен всичко ми беше тежко. Аз, слава богу, имах хора, цели екип, мога да кажа, който ме подкрепеше, помагаше ми, носиха ми раницата, държаха ме за ръка, превеждаха ме през по-трудните преходи."

По думите ѝ най-тежкият участък е бил между хижа „Ехо“ и „Козя стена“:

„И за мен е най-сложното и най-трудно, най-дълго беше от Хижа Ехо до Коза Стена."

Актрисите коментираха и посланията на сериала, свързани с личния път и вътрешното търсене на човек.

„Пътя безкраен, пътя към себе си, пътя търсейки себе си."

В края на разговора те призоваха зрителите да гледат финалните два епизода тази вечер и споделиха, че сериалът носи силен емоционален заряд и лични откровения. „Ком – Емине“ завършва с излъчването на 11-и и 12-и епизод тази вечер от 21:00 ч. по БНТ 1.

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