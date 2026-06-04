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Ивайло Вълчев: Пътят на Скопие към Европа минава през спазване на френското предложение

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Пред Скопие има поставени ясни условия, които то е приело, подписвайки така нареченото френско предложение. Те са поели ангажименти. Пътят към Европа минава единствено и само през тяхното желание да ги спазят. И няма България, която пречи, както те се оправдават. Няма никакви други причини, които да спират техния прогрес. Това заяви в студиото на "Денят започва" евродепутатът Ивайло Вълчев – заместник-член на Комисията по външни работи и докладчик за групата на Европейските консерватори и реформисти.

Заключенията в доклада на Европейския парламент за Република Северна Македония и нейния път към Европейския съюз са, че има липса на прогрес, недостатъчни реформи и политическа поляризация.

"Аз не бих говорил за победа. Казах го и миналата година. Тази област на политиката не е стадион, на който мерим кой е тичал по-бързо или кой е хвърлял нещо по-надалече или е вдигнал нещо по-тежко. Победа е за здравия разум, защото нямаше логика в това, което се случи миналата година, когато Европейската комисия казваше едно, всички виждаха действителността, а Комисията по външни работи тогава се опита да направи един подарък предизборен за властта в Скопие, като изготви един доклад, в който до голяма степен имаше всичко, което нашите югозападни съседи искаха да чуят. Тази година здравият разум надделява. Нямаше и как да е другояче, след като ден преди гласуването на този доклад във външната комисия Антонио Коща беше в Скопие и обясни това, което всички винаги казваме и искаме да чуем."

За първи път думата „фалшификация“ влиза в официален доклад, посочи Вълчев:

"Това е нашата работа – да се преборим с докладчика, който в основния текст на доклада разбира се по никакъв начин не е включил тази тема. Ние се преборихме тя да влезе и да убедим своите колеги в комисията, а после и в залата, че това трябва да бъде гласувано. Аз много бих искал да прочета точно тази част от текста, която се появява за първи път в доклад. В нея се казва, че парламентът осъжда всеки опит за замяна на исторически паметници или артефакти, включително разрушаването на автентично културно наследство и изказва съжаление за разрушаването и фалшификацията на български исторически надписи. Думата „фалшификация“ имаме за първи път. Това, което ние говорим от години – че в опитите си да затвърди своята национална идея Скопие стига до там да се фалшифицират български паметници – вече го имаме черно на бяло."

Вижте целия разговор във видеото

#липса на надпредък #Ивайло Вълчев #РСМ

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