Павел Попов: Действията за спиране на незаконното строителство край Варна са започнали преди две години

Действията по спиране на незаконното строителство от страна на Община Варна са започнали поне преди две години. Това коментира в студиото на „Денят започва“ Павел Попов – депутат от „Демократична България“ и бивш изпълняващ функциите кмет на Варна. Той коментира темата за незаконното строителство в града и казуса с местността „Баба Алино“. По време на разговора Попов заяви, че по време на неговото временно управление са били предприети действия срещу незаконното строителство:

Павел Попов, „Демократична България“: „Действията по спиране на незаконното строителство от страна на Община Варна са започнали поне преди две години. През 2024 година вече имаме процес, който започва в район „Приморски“ по сигнал на РДНСК, в който са установени незаконни сгради. Тези действия са налице и са удостоверени чрез документация.“

Попов коментира и твърденията, че незаконното селище е възникнало без институционален контрол:

Павел Попов, „Демократична България“: „Това, че градът е изникнал изведнъж и кметът го е забелязал вчера, просто не е вярно. Докато сме се опитвали да спираме строежите, там се е строяло. Това е вярно.“

По думите му става дума за системен натиск и инвестиционни интереси:

Павел Попов, „Демократична България“: „Постоянен натиск за одобрение на строителни обекти, за които кметската администрация има резерви, съмнения, има нужда от възможност. Натиска е от различни инвеститори, които бързат и искат техните проекти да бъдат одобрени. Понякога без съгласие с нормите на строителството, понякога без съобразяване на сроковете.“

Той заяви още, че незаконното строителство е въпрос, който изисква съвместни действия на местната и централната власт:

„Всичко това може да приключи само чрез взаимодействие на местната власт и централната власт.“

Павел Попов коментира възможни зависимости и посреднически фигури, които според него могат да стоят зад инвестиционни и строителни процеси във Варна.

Павел Попов, „Демократична България“: „Аз мисля, че това няма как да се случи, ако няма посредник, ако няма брокер на отношенията. И даже имам известни подозрения кой би могъл да бъде този брокер. А именно Дидо Дънката.“

По думите му съществуват връзки между политически и икономически кръгове:

Павел Попов, „Демократична България“: „Неговите връзки с Борисов и особено с Пеевски са много добре известни, защото той е покровител на една местна партия във варненския общински съвет, която е мандатоносител на партията на Пеевски когато той трябваше да се яви не чрез ДПС. Тук връзката е доста пряка.“

В заключение Попов коментира и темата за политическата отговорност и законодателните промени:

Павел Попов, „Демократична България“: „Има законодателни пропуски. Ако трябва да търсим някакъв позитивен ефект от целия този скандал, то е, че ще бъдем насочени към недостатъците в закона. Тези вратички трябва да бъдат затворени.“

Попов подчерта, че не приема тезата за равна отговорност между институциите:

Павел Попов, „Демократична България“: „Аз бих искал да се обърна към министър Шишков и да му кажа, че много високо оценявам неговата експертиза, но не би трябвало да се търси политически ефект и да се казва, че всички са равно виновни. Не е така.“

Той допълни, че подкрепя депутатския имунитет и не вижда основания за неговото сваляне.

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