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НЕЗАКОННИЯТ ГРАД КРАЙ ВАРНА

Павел Попов: Действията за спиране на незаконното строителство край Варна са започнали преди две години

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Всичко това може да приключи само чрез взаимодействие между местната и централната власт, допълни той.

Павел Попов: Действията за спиране на незаконното строителство край Варна са започнали преди две години
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Действията по спиране на незаконното строителство от страна на Община Варна са започнали поне преди две години. Това коментира в студиото на „Денят започва“ Павел Попов – депутат от „Демократична България“ и бивш изпълняващ функциите кмет на Варна. Той коментира темата за незаконното строителство в града и казуса с местността „Баба Алино“. По време на разговора Попов заяви, че по време на неговото временно управление са били предприети действия срещу незаконното строителство:

Павел Попов, „Демократична България“: „Действията по спиране на незаконното строителство от страна на Община Варна са започнали поне преди две години. През 2024 година вече имаме процес, който започва в район „Приморски“ по сигнал на РДНСК, в който са установени незаконни сгради. Тези действия са налице и са удостоверени чрез документация.“

Попов коментира и твърденията, че незаконното селище е възникнало без институционален контрол:

Павел Попов, „Демократична България“: „Това, че градът е изникнал изведнъж и кметът го е забелязал вчера, просто не е вярно. Докато сме се опитвали да спираме строежите, там се е строяло. Това е вярно.“

По думите му става дума за системен натиск и инвестиционни интереси:

Павел Попов, „Демократична България“: „Постоянен натиск за одобрение на строителни обекти, за които кметската администрация има резерви, съмнения, има нужда от възможност. Натиска е от различни инвеститори, които бързат и искат техните проекти да бъдат одобрени. Понякога без съгласие с нормите на строителството, понякога без съобразяване на сроковете.“

Той заяви още, че незаконното строителство е въпрос, който изисква съвместни действия на местната и централната власт:

„Всичко това може да приключи само чрез взаимодействие на местната власт и централната власт.“

Павел Попов коментира възможни зависимости и посреднически фигури, които според него могат да стоят зад инвестиционни и строителни процеси във Варна.

Павел Попов, „Демократична България“: „Аз мисля, че това няма как да се случи, ако няма посредник, ако няма брокер на отношенията. И даже имам известни подозрения кой би могъл да бъде този брокер. А именно Дидо Дънката.“

По думите му съществуват връзки между политически и икономически кръгове:

Павел Попов, „Демократична България“: „Неговите връзки с Борисов и особено с Пеевски са много добре известни, защото той е покровител на една местна партия във варненския общински съвет, която е мандатоносител на партията на Пеевски когато той трябваше да се яви не чрез ДПС. Тук връзката е доста пряка.“

В заключение Попов коментира и темата за политическата отговорност и законодателните промени:

Павел Попов, „Демократична България“: „Има законодателни пропуски. Ако трябва да търсим някакъв позитивен ефект от целия този скандал, то е, че ще бъдем насочени към недостатъците в закона. Тези вратички трябва да бъдат затворени.“

Попов подчерта, че не приема тезата за равна отговорност между институциите:

Павел Попов, „Демократична България“: „Аз бих искал да се обърна към министър Шишков и да му кажа, че много високо оценявам неговата експертиза, но не би трябвало да се търси политически ефект и да се казва, че всички са равно виновни. Не е така.“

Той допълни, че подкрепя депутатския имунитет и не вижда основания за неговото сваляне.

Вижте целия разговор във видеото

#„Баба Алино“ #Павел Попов #"Демократична България" #незаконно строителство #Варна

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