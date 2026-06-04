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Весела Лечева беше вписана като председател на БОК

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Формалната процедура беше завършена, след като всички искови молби бяха отхвърлени или оттеглени

весела лечева бок една пленените институции
Снимка: БТА
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Весела Лечева беше вписана в Търговския регистър като председател на Българския олимпийски комитет (БОК). Заедно с нея са вписани и членовете на Управителния и Контролния съвет, избрани от Общото събрание на БОК, проведено на 19 март 2025 г.

Формалната процедура беше завършена, след като всички искови молби бяха отхвърлени или оттеглени. По този начин беше сложен и окончателен край на съдебната сага, в която беше въвлечен Българският олимпийски комитет, и която продължи повече от една година. Тя доведе до спиране на финансирането от МОК и ММС, както и до сериозна институционална и репутационна криза за 100-годишната неправителствена организация.

На Общото събрание на БОК на 19 март 2025 г. Весела Лечева спечели с 48:33 гласа срещу Стефка Костадинова. Впоследствие решенията бяха атакувани с жалби пред Софийския градски съд. През май 2025 г. Международният олимпийски комитет излезе с определения, че признава единствено новото ръководство. Лечева представляваше организацията на всички събития, администрирани от МОК, включително и на XXV Зимни олимпийски игри в Милано-Кортина 2026.

„Тази криза продължи дълго, но новото ръководство нито за момент не спря да работи, въпреки трудните обстоятелства, при които трябваше да го прави. В тези месеци получихме безпрецедентна обществена подкрепа, която беше най-големият мотив за нас да продължим да отстояваме истината, правото, феърплея. Изминалата година ни донесе и много радост, свързана с олимпийските ни герои и всички млади спортни звезди, които градят една нова България“, каза Весела Лечева.

Председателят на БОК набеляза и първите стъпки пред новото ръководство – провеждане на заседание на Изпълнително бюро, запознаване с финансовото състояние на олимпийската централа, приемане на бюджет и програми.

„Заварваме тежка ситуация, която ще споделим първо пред членовете на нашата организация, а след това и пред цялата общественост. Ще се придържаме към принципите на открито и добро управление, заявка, с която получихме доверието на нашето спортното семейство преди една година“, добави Лечева.

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#Български олимпийски комитет (БОК) #Весела Лечева

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