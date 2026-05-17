Весела Лечева: Предстои възстановяване на финансирането на БОК и енергична работа от страна на новото ръководство

Председателят на БОК Весела Лечева, министърът на младежта и спорта Енчо Керязов и ректорът на Национална спортна академия „Васил Левски“ проф. Красимир Петков отбелязаха Деня на спорта – 17 май със серия от инициативи в Националната спортна академия.

Пред журналисти Лечева съобщи, че очаква вписването на новото ръководство на БОК да е факт до две седмици, след което да бъде възстановено финансирането.

„На тази дата в България през 1894 г. с указ са поканени първите швейцарски учители по физическо възпитание, които поставят основите на спорта в България. Горда съм, че през 2006-а година, в качеството ми на Председател на Държавната агенция за младежта и спорта учредих този празник. Това стана с помощта на преподаватели и професори от Спортната академия, с които избрахме точно тази дата като най-подходяща.

НСА има повод да гордост, защото сред студентите й е бронзовата медалистка Лора Христова, както и редица други именити действащи спортисти и шампиони. Нашата прекрасна биатлонистка дава пример, че е възможно както да си спортист на световно ниво, така и да инвестираш усилия и време в образованието, което е важно за живота след края на активната кариера“, отбеляза Весела Лечева.

По повод съдебната сага в БОК и нейният край, Лечева припомни: „Днес се навършва точно една година от деня, в който МОК излезе със своите определения, в които призна новият председател и новото изпълнително бюро на БОК. В продължение на една година ние бяхме легитимните за МОК, който зачете решенията на Общото събрание на 19-и март“.

„Всичко това вече е зад гърба ни, надявам се да не се повтаря в други спортни организации и изобщо в други организации, защото това е не само ситуация на застой, а загубено време за българския спорт“, добави Лечева.

Двукратната олимпийска медалистка и петкратна световна шампионка по спортна стрелба е категорична, че не е човек, който се обръща назад.

„Предстои много сериозна работа, защото имаме да наваксваме пропуснатото време. Затова и първите ни действия в БОК са свързани с това да подредим къщата си. Условията за работа не са добри, дори на чисто битово ниво. Централата трябва да се дигитализира, трябва да се укрепи като потенциал от специалисти. Предстои да бъде възстановено финансирането както от МОК, така и от ММС. В най-кратки срокове трябва да се изготвят програмите, които до средата на годината на практика не са били направени. Трябва да се създадат работещи комисии към БОК. Предвиждам серия от срещи със спортните федерации, в които да ги запознаят с възможностите за програми, по които могат да участват. Няма да губя време и ще подходя енергично към всички задачи“, заяви Весела Лечева и добави, че служителите не са получавали заплати от три месеца.

Председателят на БОК съобщи още, че не е спирала подготовката за Младежките олимпийски игри в Дакар. Там имаме 16 квоти до момента, като те се дават не след квалификации, а се разпределят от МОК и международните федерации.