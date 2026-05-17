БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
DARA накара България да плаче от радост, а Европа - да си...
Чете се за: 04:05 мин.
Неясни остават мотивите на мъжа, помел с колата си...
Чете се за: 04:15 мин.
Близо 1 млн. зрители гледаха финала на...
Чете се за: 00:35 мин.
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на...
Чете се за: 12:15 мин.
Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA...
Чете се за: 04:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
Днес в 18.00 ч. във фоайето на "Пристигащи" на Терминал 2 на летище "Васил Левски" - София феновете могат да посрещнат DARA, която донесе историческа победа на България на "Евровизия 2026"

Весела Лечева: Предстои възстановяване на финансирането на БОК и енергична работа от страна на новото ръководство

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:00 мин.
Спорт
Запази

Избраната за председател на Българския олимпийски комитет отбеляза Деня на спорта със серия от инициативи в Националната спортна академия.

весела лечева отбележи деня българския спорт нса
Слушай новината

Председателят на БОК Весела Лечева, министърът на младежта и спорта Енчо Керязов и ректорът на Национална спортна академия „Васил Левски“ проф. Красимир Петков отбелязаха Деня на спорта – 17 май със серия от инициативи в Националната спортна академия.

Пред журналисти Лечева съобщи, че очаква вписването на новото ръководство на БОК да е факт до две седмици, след което да бъде възстановено финансирането.

„На тази дата в България през 1894 г. с указ са поканени първите швейцарски учители по физическо възпитание, които поставят основите на спорта в България. Горда съм, че през 2006-а година, в качеството ми на Председател на Държавната агенция за младежта и спорта учредих този празник. Това стана с помощта на преподаватели и професори от Спортната академия, с които избрахме точно тази дата като най-подходяща.

НСА има повод да гордост, защото сред студентите й е бронзовата медалистка Лора Христова, както и редица други именити действащи спортисти и шампиони. Нашата прекрасна биатлонистка дава пример, че е възможно както да си спортист на световно ниво, така и да инвестираш усилия и време в образованието, което е важно за живота след края на активната кариера“, отбеляза Весела Лечева.

По повод съдебната сага в БОК и нейният край, Лечева припомни: „Днес се навършва точно една година от деня, в който МОК излезе със своите определения, в които призна новият председател и новото изпълнително бюро на БОК. В продължение на една година ние бяхме легитимните за МОК, който зачете решенията на Общото събрание на 19-и март“.

„Всичко това вече е зад гърба ни, надявам се да не се повтаря в други спортни организации и изобщо в други организации, защото това е не само ситуация на застой, а загубено време за българския спорт“, добави Лечева.

Двукратната олимпийска медалистка и петкратна световна шампионка по спортна стрелба е категорична, че не е човек, който се обръща назад.

„Предстои много сериозна работа, защото имаме да наваксваме пропуснатото време. Затова и първите ни действия в БОК са свързани с това да подредим къщата си. Условията за работа не са добри, дори на чисто битово ниво. Централата трябва да се дигитализира, трябва да се укрепи като потенциал от специалисти. Предстои да бъде възстановено финансирането както от МОК, така и от ММС. В най-кратки срокове трябва да се изготвят програмите, които до средата на годината на практика не са били направени. Трябва да се създадат работещи комисии към БОК. Предвиждам серия от срещи със спортните федерации, в които да ги запознаят с възможностите за програми, по които могат да участват. Няма да губя време и ще подходя енергично към всички задачи“, заяви Весела Лечева и добави, че служителите не са получавали заплати от три месеца.

Председателят на БОК съобщи още, че не е спирала подготовката за Младежките олимпийски игри в Дакар. Там имаме 16 квоти до момента, като те се дават не след квалификации, а се разпределят от МОК и международните федерации.

#Весела Лечева

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели 70-ото издание на "Евровизия"
1
Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели...
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
2
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на „Bangaranga“
3
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на...
Как може да се гласува тази вечер на финала на „Евровизия“?
4
Как може да се гласува тази вечер на финала на...
Големият финал на Евровизия: DARA е сред фаворитите за победа на конкурса
5
Големият финал на Евровизия: DARA е сред фаворитите за победа на...
България получи награда за най-добро артистично изпълнение на „Евровизия 2026“
6
България получи награда за най-добро артистично изпълнение на...

Най-четени

България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с "Bangaranga"
1
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с...
Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели 70-ото издание на "Евровизия"
2
Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели...
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
3
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
4
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на „Bangaranga“
5
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на...
Как може да се гласува тази вечер на финала на „Евровизия“?
6
Как може да се гласува тази вечер на финала на...

Още от: Още

Енчо Керязов: Благодаря на треньорите и родителите, че вярват в децата
Енчо Керязов: Благодаря на треньорите и родителите, че вярват в децата
Маринела Нинева с историческа победа на Маратон Варна Маринела Нинева с историческа победа на Маратон Варна
Чете се за: 07:50 мин.
17 май - празник на българския спорт, отбелязан с десетки инициативи в НСА 17 май - празник на българския спорт, отбелязан с десетки инициативи в НСА
Чете се за: 02:27 мин.
Дончо Донев: Левски напълно заслужено е шампион, ЦСКА рискува с фокуса върху Купата Дончо Донев: Левски напълно заслужено е шампион, ЦСКА рискува с фокуса върху Купата
Чете се за: 03:42 мин.
Спортният елит на България поздрави DARA Спортният елит на България поздрави DARA
Чете се за: 00:40 мин.
Спортни новини 17.05.2026 г., 12:25 ч. Спортни новини 17.05.2026 г., 12:25 ч.

Водещи новини

DARA накара България да плаче от радост, а Европа - да си припява "Bangaranga"
DARA накара България да плаче от радост, а Европа - да си припява...
Чете се за: 04:05 мин.
По света
Близо 1 млн. зрители гледаха финала на "Евровизия" по БНТ 1 Близо 1 млн. зрители гледаха финала на "Евровизия" по БНТ 1
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Милена Милотинова, генерален директор на БНТ: Ние в момента сме в световните новини Милена Милотинова, генерален директор на БНТ: Ние в момента сме в световните новини
Чете се за: 05:52 мин.
По света
Поздравления за DARA от едни от най-големите български артисти в ефира на БНТ Поздравления за DARA от едни от най-големите български артисти в ефира на БНТ
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Неясни остават мотивите на мъжа, помел с колата си минувачи в Модена
Чете се за: 04:15 мин.
По света
България посреща DARA, БНТ със специално студио - "Урокът...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Председателят на парламента Михаела Доцова: DARA, ти си вдъхновение...
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Президентът Илияна Йотова: Триумф за DARA, триумф за България на...
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ